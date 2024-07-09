Слетать из Питера в Японию предлагается менее чем за 45 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования авиабилетов замечены выгодные по цене предложения перелетов в Японию из Санкт-Петербурга.

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Например, отправиться в Токио китайской авиакомпанией Hainan Airlines 15 декабря, обратно – накануне Нового года, 28 декабря, можно за 45 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее указаны наличие авиабилетов, цены, актуальные по состоянию на 20:00 9 июля. – Ред.). В пути предусмотрены длительные, продолжительностью почти сутки, пересадки в китайской столице, Пекине. Пассажиры могут воспользоваться безвизовым транзитом и выйти в город, забронировать гостиницу для ночлега.

А осенью Hainan Airlines готова отвезти туристов из Питера в другой японский мегаполис – Осаку. Билеты экономкласса отправлением туда 18 сентября, обратно – 15 октября обойдутся в 43,1 тыс. руб., перевозка чемодана входит в стоимость. Стыковки также в Пекине, на пути в Японию – 9 часов, при возвращении в Россию – 13 часов.

Относительно бюджетно слетать в Осаку можно и на более короткий срок, с 25 сентября по 12 октября. За билет придется заплатить чуть больше, 47 тыс. руб.

Кстати, Осака – подходящая отправная точка для экскурсий. В 30 км – один из самых старых городов Японии, Нара, где восемь объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 50 км – Киото, а также природная достопримечательность, водопады Акаме. Осень считается благоприятным периодом в плане погоды для поездок в Осаку.

Ранее мы писали о том, что стыковочными рейсами китайских авиаперевозчиков в страны Юго-Восточной Азии стали активно пользоваться российские туроператоры. Например, на основе перелетов в Бангкок предлагают GDS-туры (авиабилеты покупаются под запрос в глобальных системах дистрибуции и дополняются бронированием отеля, заказом трансфера, других услуг. – Ред.) на таиландский курорт Паттайя.