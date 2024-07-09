Финансовый консультант рассказал, как сэкономить на отпуске

При планировании отпуска выгоднее покупать не готовые туры, а бронировать перелеты, жилье и экскурсии по отдельности. Об этом рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

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«Покупать полностью организованный тур очень удобно, ведь вы точно будете уверены в самом главном — перемещениях и проживании. Однако часто туроператоры делают наценки как раз за свою работу по организации отдыха. Вы можете полностью делегировать все вопросы туроператору и переплатить, а можете заранее спланировать все самостоятельно и выбрать самые выгодные предложения», — объяснила Матвеева.



Эксперт добавила, что билеты нужно искать не на точную дату, а исходя из временного отрезка в несколько дней.

«Иногда разница в стоимости билетов на соседние числа может составлять десятки тысяч рублей. И не забудьте заказать трансфер от аэропорта до отеля заранее — такси по факту обойдется в разы дороже», — сказала Матвеева.



По словам эксперта, сэкономить на отпуске можно также, сократив бытовые расходы.

«Вы можете покупать продукты питания длительного хранения сразу большими партиями — многие ретейлеры предлагают скидку при таком подходе. Еще один вариант — использование кешбэка. Например, некоторые банки предлагают фиксированный кешбэк на все покупки или возможность выбрать «продукты» категорией повышенного кешбэка. А еще есть сервисы, позволяющие накапливать баллы и тратить их в той же торговой сети», — сообщила финансовый консультант.



Кроме того, сэкономить поможет посещение нетуристических мест.