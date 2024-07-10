Где на Волге нельзя отдыхать в жару

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. В это время хотя и с максимальной осторожностью, но бывать в лесах можно. Когда же температура воздуха зашкаливает и объявлен 4-й и 5-й уровень пожарной опасности, вступает в силу строжайший запрет на их посещение. И здесь, чтобы не поплатиться немалым штрафом, нужно знать, что к лесному фонду относятся и некоторые участки на островах в пойме Волги. Это излюбленные места отдыха многих волжан.

Отдых запретный и дорогой

Патрульный пожарный катер госучреждения "Самаралес" регулярно курсирует по всей протяженности рек Волга и Самарка в пределах территории региона. Задача его команды - контролировать противопожарную ситуацию вдоль береговой линии и сразу реагировать на возгорание, если оно обнаружится. Один из таких рейдов состоялся 9 июля. Маршрут длиной в 80 километров пролегал вдоль островов Тушинский, Быстренький, Грязи и Сенной (Винновский). Погода стояла самая располагающая к отдыху у воды. На берегах многочисленных мелких островков в пойме Волги люди отдыхали в палатках и небольших, а порой и довольно основательных домиках. К ним патрульная команда вопросов не имела, поскольку это территория городских лесов. Но стоило показаться лодке у острова Быстренький, лесники причалили к берегу. Оказалось, это уже лесной фонд и находиться здесь в настоящее время категорически запрещено. Житель Самары Валерий отдыхал на острове, даже не подозревая, что находится на территории лесного фонда.

Визит инспекторов и штраф привели его в недоумение.

- Мы рассуждали так: живем на берегу, в лес не ходим. Собственно, в моем представлении лес - это нечто огромное по площади, а тут остров. Смотришь, где свободный берег, туда и пристаешь. Конечно, иногда тут жарим шашлык, но мы себе не враги, пожарную безопасность соблюдаем, все всегда под контролем, - оправдывается мужчина.



То, что за нарушение правил людей к ответственности привлекать нужно, он согласен, но убежден, что подходить к каждой ситуации необходимо индивидуально, учитывать момент.

В похожей ситуации оказался и другой житель губернии, которого лесники обнаружили на берегу острова.

- Приехали на рыбалку. Я считал, что это и не лес вовсе. Костров не разводили, просто хотели половить рыбы, - сетует Рафаэль Коняев.



Главный лесничий Волжского лесничества Максим Ежелев объясняет ситуацию:

- Оба гражданина нарушили лесное законодательство и запрет на посещения лесов. Наказание за это - штраф в размере 40-50 тысяч. Кроме того, если люди разбивают в лесном фонде незаконные лагеря, им может грозить еще и взыскание в 20-50 тысяч. Летом таких нарушителей встречаем часто, но наши полномочия ограничены только границами лесного фонда. Да, по берегу сейчас много построек, но большая часть из них находится на территориях, выведенных из состава государственного лесного фонда. В основном это базы отдыха. В советское время их отводили каждому институту, заводу, предприятию. За ними надзора сейчас нет.



Чтобы узнать, какие территории относятся к лесному фонду, можно обратиться в министерство лесного хозяйства. На сайте и в соцсетях ведомства также регулярно публикуют сообщения об установлении или снятии запретов на посещение лесов в летнее время.

Под "горячее"

Работа по противопожарной безопасности лесов в Самарской области началась до теплого сезона. Создали оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, подготовили к работе 17 пожарно-химических станций. Ситуацию по возгораниям контролируют не только с помощью единой системы мониторинга, помогают в этом и 45 камер, расположенных на вышках сотовой связи. Кроме того, специалисты регулярно выходят на маршруты патрулирования лесов - 612 наземных и 7 водных.

Инструментария в арсенале самарских лесников достаточно. На средства нацпроекта "Экология" за 5 лет регион приобрел 109 штук техники и 1 109 единиц оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров. Это грузовые и легковые автомобили повышенной проходимости, гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны, мульчеры, полуприцеп с тягачом. А также катер с противопожарным оборудованием - быстрый, вместительный, мощный. По словам его капитана Александра Полякова, моторное средство оборудовано пожарным лафетом и помпой, которая по трубопроводу передает воду из реки в специальный кран. В прибрежной зоне тушить огонь с него можно на расстоянии 30 метров. Если же возгорание случится дальше, для этого у команды есть пожарный рукав - с ним можно углубиться в остров на 200 метров. Если же и этого окажется недостаточно, в ход пойдут пожарные ранцы. По словам лесничего Сергея Погожева, в этом году возгораний в Волжском лесничестве пока не было, во многом благодаря ответственности граждан и бдительности инспекторских служб.