В Сингапуре разрешили есть еще 16 видов насекомых

Сверчки, кузнечики, саранча, медоносные пчелы, мучные черви, личинки майских жуков, тутовые шелкопряды и другие виды насекомых теперь доступны для любителей экзотики. В Сингапуре разрешили употреблять в пищу еще 16 видов насекомых. Подробности предоставило Продовольственное управление Сингапура.

«Продовольственное управление Сингапура одобрило только те виды насекомых, которые исторически люди употребляли в пищу. Эти насекомые не собираются в дикой природе, а выращиваются на специальных предприятиях», – говорится в сообщении.



На этих предприятиях контролируется безопасность и качество продукции. Кроме того, местные продовольственные компании в последние месяцы активно экспериментируют с различными видами насекомых, создавая новые блюда, сообщает НТВ.

Напомним, в жаркую погоду лучше не употреблять жареное мясо и шашлык, потому как организму тяжело переваривать такую пищу. Подробности об этом рассказала диетолог Нурия Дианова.