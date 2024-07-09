Как правильно выбрать месяц для отпуска

Сотрудникам с окладной системой оплаты труда с финансовой точки зрения выгоднее идти в отпуск в месяцы, в которых наибольшее количество рабочих дней (22-23 дня), в этом году - это июль и август. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал кадровый эксперт Илья Варакин.

«Если в месяцы, где у вас 20 рабочих дней брать отпуск, то соответственно оплачиваемых дней у вас будет меньше, а если брать в те месяцы, когда у вас 22 рабочих дня, то оплачиваемых рабочих дней у вас будет больше, при том что уровень оплаты за отпускные одинакова», - пояснил специалист.



Однако эксперт напомнил, что из-за повышения цен на отдых в летние жаркие дни, выгода может «сгореть» в связи с высокой стоимостью жилья и билетов.

Уточняется, что окладная система предполагает устойчивую оплату каждый месяц, которая не изменяется в зависимости от количества рабочих дней в месяц. По такой системе стоимость в пересчете рабочего дня получается разная.

Напомним, психологи советуют уходить в отпуск каждый год и использовать все дни, которые выделяются по закону. Указателями на необходимость отдыха могут стать постоянные опоздания, усталость, слабость и желание спать.