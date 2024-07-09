Турэксперт рассказала, как сэкономить на летнем отдыхе

Тревел-блогер Наталия Ансталь дала советы, как сэкономить на летнем отдыхе и получить хорошие эмоции от путешествия.

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Эксперт отметила, что, если путешествие планируется за пределы России, лучше обратиться к туроператору. С его помощью дешевле организовать отдых, так как у них есть свои фиксированные цены с отелями, а также договоренности с авиакомпаниями.

Что касается путешествий внутри страны, то выгоднее может быть самостоятельный отдых. По словам тревел-блогера, в этом случае для проживания можно рассматривать частный сектор, который обойдется в разы дешевле отелей.

Во время путешествия по российским городам не стоит тратиться на еду в отелях, достаточно завтрака. Недорого поесть в течение дня можно в местных кафе. При этом в Египте, Турции или ОАЭ лучше брать питание «все включено», так как цены в местных кафе и ресторанах довольно высокие.

Экскурсии, которые предлагают местные компании, могут стоить гораздо дешевле, чем у туроператора, однако в эту стоимость не входит страховка. Здесь лучше переплатить, но сделать выбор в пользу безопасности, советует блогер.

Сэкономить на экскурсионной программе можно также при покупке комплексного тура. Например, морское путешествие, в котором предлагают заняться снорклингом или дайвингом, передает «Москва 24».

В свою очередь эксперт по туризму Татьяна Сапронова посоветовала перед поездкой как можно лучше изучать правила отелей и условия туров, все обговаривать и искать проверенные варианты для путешествий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Около 41 процента российских туристов забывают в поездках предметы одежды, четверть — электронику. О том, что россияне чаще всего теряют во время путешествий, рассказали в пресс-службе СДЭК.