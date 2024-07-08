Туристы смогли получить лишь пятую часть кешбэка, который пообещал Т-Банк

Туристы, выбирающие себе жилье на ближайший отпуск, сегодня натолкнулись на акцию с якобы выгодным кешбэком от Т-Банка. Он предложил вернуть до 55% от суммы бронирования на сервисе ТВИЛ. Отдыхающие с опытом начали искать подвох в столь, казалось бы, выгодной акции.

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Несмотря на то что организатор акции не ограничил ни максимальную сумму возврата, ни предельную стоимость платы за жилье, хитрость схемы всё-таки была обнаружена. Одними из первых ее разгадали подписчики закрытого телеграм-канала «Источники ТурДома» для специалистов турбизнеса.

Банк предложил возврат на сумму, оплаченную на сайте. При этом сервис бронирования позволяет внести только аванс в размере 20% от стоимости проживания, который зачастую уходит на комиссию сервиса за посредничество. Все остальное оплачивается напрямую при заезде владельцу апартаментов или отеля. В результате и кешбэк получить можно только на эту сумму транзакции.

Получается, что реальная выгода туриста сможет составить лишь 11%. Как на рекламных баннерах ребрендированного банка получилось другое число, одним маркетологам известно.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов разочаровала акция «Альфа Тревел» с кешбэком на авиабилеты в Турцию.