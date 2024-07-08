Какие права есть у пассажира в задержанном самолете: разъяснения юриста

В разгар курортного сезона задержки авиарейсов случаются нередко. Причем иной раз туристам приходится по несколько часов сидеть в закрытом самолете. Редакция TourDom.ru выяснила, какие в этом случае имеются права у пассажиров.

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Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам (ст. 22, п. 226) пассажир имеет право на отказ от совершения полета, в том числе вынужденный, когда рейс задерживается. В этом случае следует вызвать бортпроводника, а тот в свою очередь должен сообщить обо всем командиру воздушного судна (КВС).

Однако ни в нормативных актах, ни во внутренних регламентах авиакомпаний не уточняется, до какого момента пассажир может воспользоваться своим правом. Например, в Правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа «Аэрофлота» об этом ни слова. Но юристы сходятся во мнении, что отказаться можно вплоть до того, как командир экипажа даст команду на взлет. Если же самолет уже начал движение и покинул место стоянки, то без серьезных последствий отказаться от полета, скорее всего, не получится. При этом экипаж имеет право применить силу по отношению к отказнику, поскольку его поведение влияет на безопасность полета.

Авиакомпания вправе удержать свои расходы. А они, скорее всего, возникнут – уйдет время на выгрузку багажа отказника и, если понадобится, на дополнительную проверку самолета. Согласно ФАП возврат стоимости авиабилетов не предусмотрен, если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки после окончания времени регистрации на рейс. То есть если он на борту самолета, значит, регистрацию прошел.

Впрочем, многое зависит от конкретной ситуации. Так, авиационные правила говорят, что «в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне», деньги за билет должны вернуть. Однако плохое самочувствие необходимо будет подтвердить медицинской справкой.

Ответственность за решение, можно ли покинуть самолет по медицинским показаниям, несет КВС.

«Если по какой-либо причине пассажир почувствовал недомогание, уже находясь на борту самолета, то об этом необходимо поставить в известность бортпроводника», – объясняет алгоритм действий юрист компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Максим Ковалевский.



Перевозчик должен обеспечить оказание на борту первой медпомощи, а при необходимости вызвать врача. И далее, в зависимости от ситуации, будет приниматься решение, необходима ли высадка пассажира из самолета, нужна ли госпитализация и так далее.

Отдельный вопрос – могут ли пассажиры потребовать, чтобы их при долгом ожидании движения самолета выпустили из него (т. е. без отказа от совершения полета).

«Мы полагаем, что да, но решение данного вопроса находится уже в ведении командира воздушного судна, поскольку именно он руководит работой экипажа самолета, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а также принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, сохранности воздушного судна и находящегося на нем имущества», – отмечает Максим Ковалевский.



Закон прямо не указывает, где пассажиры ожидают вылета в случае задержки – в терминале или на борту самолета. Но четко обозначает права: если взлет откладывается на 2 часа и более авиакомпания обязана предоставить прохладительные напитки, более 4 часов – горячее питание, более 8 часов – обеспечить гостиницей (п. 99 ФАП).

Напомним, в марте этого года произошел трагический случай в Таиланде. После задержки рейса «Аэрофлота» SU 815 из Бангкока турист из Красноярска впал в кому и умер. На борту самолета была высокая температура воздуха. После этого случая, вызвавшего большой резонанс, Ространснадзор и Росавиация подготовили рекомендации для авиакомпаний. Надзорный орган напомнил о норме температуры на борту, а авиационное ведомство потребовало учитывать климатические условия страны, куда летит самолет.