Туристка отсудила 87 тысяч рублей за женский пол в загранпаспорте сына

Туристка из Тулы смогла отсудить часть денег у государства из-за сорвавшегося отпуска по причине неверных данных в загранпаспорте. Мать с двумя детьми решила отправиться в ОАЭ. Тур купили в подарок на день рождения дочери. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что в документе сына есть ошибка: указан женский пол вместо мужского. Из-за неверных данных в документе выезд за границу юному туристу запретили. В результате долгожданную поездку в ОАЭ пришлось отменить всей семье.

© tourdom.ru

Туристка подала на возврат тура, но из-за обращения в день вылета ей с учетом фактически понесенных расходов вернули только 12 из 245 тыс. руб., потраченных на тур. Ее такая ситуация не устроила, поэтому женщина подала в суд на региональное министерство финансов и МВД. Женщина потребовала выплатить ей 233 тыс. руб. от оставшейся стоимости тура, компенсацию морального вреда, а также оплатить услуги юристов и госпошлину.

Ответчик с претензиями был не согласен. Представитель МВД объяснил, что при выдаче загранпаспорта у матери была возможность проверить документ ребенка при получении, но она не увидела ошибку. Кроме того, юристы министерства уповали на то, что запрет выезда за границу был наложен только на ребенка, а не на всех туристов, которыми был приобретен тур.

Суд встал на сторону истца, но учел тот факт, что мать и дочь отказались от поездки самостоятельно. Министерство обязали выплатить 72 тыс. руб. за тур, компенсировать 15 тыс. руб. морального вреда, а также возместить затраты на юристов и госпошлину.

Ранее TourDom.ru писал, что суд полностью возместил стоимость тура туристке, которая не смогла улететь в отпуск из-за неверно указанного пола (мужского вместо женского) в загранпаспорте.