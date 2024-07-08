Что делать, если заселили в плохой номер отеля

Заселили в плохой номер отеля? Адвокат рассказал, что делать в таких случаях
Адвокат Данильченко: из-за плохого номера в отеле можно написать претензию. Во время отпуска пойти не по плану может всё что угодно. Например, номер в гостинице может оказаться в действительности совсем не таким, каким был на фото. В таком случае нужно не молчать, а требовать выполнения условий. Как это сделать, и рассказала специалистка.
Если заселили в плохой номер
Как объяснила адвокат Виктория Данильченко, гость отеля должен получить то, что указано в договоре или на сайте заведения. И засор в трубах, рваное постельное бельё или тараканы этому вряд ли соответствуют. Что делать, если номер оказался не фонтан?
- Потребовать бесплатного устранения недостатков.
- Если вовремя исправить проблему не удалось, потребовать скидку или полный возврат средств.
- Если с проблемой пришлось справляться самому, потребовать компенсацию расходов.
Специалистка посоветовала делать фото и видео недостатков номера и чеков, если пришлось тратиться на их устранение.
Как писать претензию
Если отель не видит проблем или отказывается их решать, то можно написать претензию в адрес гостиницы, сообщили «Известия».
- В претензии нужно указать требования и срок для ответа.
- Претензию можно отнести в гостиницу лично или отправить по почте. Если отдаёте в руки, то потребуется два экземпляра. На своём нужно получить отметку о получении второй стороной претензии.
- Можно обратиться в суд, если на претензию не ответили или если ответ не устроил. В суде можно ещё потребовать уплату неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
- Можно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы гостиницу проверили.
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