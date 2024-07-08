Что делать, если заселили в плохой номер отеля

Адвокат Данильченко: из-за плохого номера в отеле можно написать претензию. Во время отпуска пойти не по плану может всё что угодно. Например, номер в гостинице может оказаться в действительности совсем не таким, каким был на фото. В таком случае нужно не молчать, а требовать выполнения условий. Как это сделать, и рассказала специалистка.

Если заселили в плохой номер

Как объяснила адвокат Виктория Данильченко, гость отеля должен получить то, что указано в договоре или на сайте заведения. И засор в трубах, рваное постельное бельё или тараканы этому вряд ли соответствуют. Что делать, если номер оказался не фонтан?

Потребовать бесплатного устранения недостатков. Если вовремя исправить проблему не удалось, потребовать скидку или полный возврат средств. Если с проблемой пришлось справляться самому, потребовать компенсацию расходов.

Специалистка посоветовала делать фото и видео недостатков номера и чеков, если пришлось тратиться на их устранение.

Как писать претензию

Если отель не видит проблем или отказывается их решать, то можно написать претензию в адрес гостиницы, сообщили «Известия».

- В претензии нужно указать требования и срок для ответа.

Претензию можно отнести в гостиницу лично или отправить по почте. Если отдаёте в руки, то потребуется два экземпляра. На своём нужно получить отметку о получении второй стороной претензии.

Можно обратиться в суд, если на претензию не ответили или если ответ не устроил. В суде можно ещё потребовать уплату неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Можно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы гостиницу проверили.

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