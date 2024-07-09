Volkswagen ID.5 обновляется: новая базовая версия уже в продаже

<p><strong>Volkswagen </strong>активно развивает свою линейку электрических автомобилей, представив новую начальную версию своего купе-кроссовера<strong> ID.5,</strong> названную <strong>Pure</strong>. Эта модель предлагается по цене, которая делает её одним из самых доступных предложений в своем классе в Европе, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67325-elektricheskij-konkurent-bmw-x4-ot-volkswagen-obnovilsja-i-stal-dostupnee" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p> <p>Появление новой версии Pure является ответом Volkswagen на высокую конкуренцию в сегменте электрических кроссоверов и стремление сделать электромобили доступнее широкой аудитории. Эта модель предлагается по стартовой цене менее<strong> 49 000 евро</strong>, что составляет около <strong>4,68 миллиона рублей. </strong></p> <p>Несмотря на свою относительную доступность, ID.5 Pure не уступает в оснащении. Автомобиль оборудован множеством <strong>систем безопасности</strong>, включая комплект подушек безопасности и системы стабилизации. Также в стандартную комплектацию входят 19-дюймовые легкосплавные диски, LED фары, система адаптивного круиз-контроля и датчики парковки. Комфорт в салоне обеспечивают такие функции, как<strong> автоматический климат-контроль</strong>, цифровая приборная панель и мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, автомобиль оснащен электрическими стеклоподъемниками, системой запуска без ключа и атмосферной подсветкой.</p> <p>Под капотом Volkswagen ID.5 Pure находится <strong>электродвигатель</strong>, который обеспечивает выдающуюся эффективность и хороший запас хода, что делает его привлекательным выбором для покупателей, ищущих экологичный и экономичный автомобиль.</p>