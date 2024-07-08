Как покупать авиабилеты дешевле, советы эксперта

На цены авиабилетов влияет ряд различных факторов, включая сезонность. Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих раскрыла, как купить билет дешевле.

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«Скорее всего, перелет с понедельника по четверг выйдет дешевле, но четкой зависимости цены от конкретного дня недели или времени суток не существует. Цена в первую очередь зависит от глубины вылета (количества дней до рейса) и заполненности самолета. Вы можете сэкономить, если купите билеты заранее или наоборот – впритык перед вылетом. Но второй вариант – это редкость и на него не всегда стоит рассчитывать», – передает «Газета.Ru» слова эксперта.



Также на цену влияет близость праздничных дат и выходных: в эти периоды стоимость билетов зачастую выше, чем в будние дни.

По словам Екатерины Долгих, авиакомпании используют различные тарифы, которые влияют на стоимость билетов. Например, базовый эконом-тариф может быть самым дешевым, но как только места по нему раскуплены, стоимость тех же мест увеличивается.

Также на стоимость билетов влияют сборы, в том числе топливный, который зависит от стоимости керосина. Для международных рейсов курс валют также играет немалую роль.

«По нашим данным, для полетов по стране конкретный день недели никак не влияет на стоимость билета. Однако, если вы собираетесь за границу, рекомендуем покупать билет во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», – рассказала специалист.



Также эксперт дала несколько советов по покупке билетов:

покупать билеты заранее;

следить за ценами через подписку на тариф;

выбирать альтернативные аэропорты прилета и вылета;

мониторить распродажи;

сравнивать цены на соседние дни;

использовать тревел-сервисы, где представлены сразу все авиакомпании;

покупать билеты туда и обратно одной бронью.

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