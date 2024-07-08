Россиянам раскрыли, как сэкономить на «южных» билетах на поезд

Сэкономить на железнодорожных билетах на «южные» поезда можно, если приобретать их заранее, в первые часы открытия продаж, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что допустим вариант покупки документов в турагентствах.

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Отследите дату открытия глубины продаж — это количество дней, за которое вы можете купить билет. И ровно в этот день вы заходите на сайт РЖД, например в восемь утра, и покупаете билеты. Чтобы не тратить время, заранее вводите все данные туристов, которые поедут с вами в путешествие. Это максимально экономит время и позволяет выбрать лучшие варианты, — заявила Ансталь.

Собеседница напомнила об отслеживании возвратных билетов, включив соответствующие уведомления на сайте перевозчика. Эксперт подчеркнула, что данный метод поможет приобрести более выгодный проездной документ, который не удалось забронировать в первые дни продаж.

Ранее Ансталь рассказала, что туристам, которые хотят познакомиться с индонезийской культурой, стоит отправиться на остров Ява. По ее словам, также стоит обратить внимание на живописный остров Комодо, где обитают ящерицы. Она подчеркнула, что Индонезия является достаточно интересной и большой страной для путешественников с удобной логистикой.