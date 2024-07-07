Эксперты рассказали, с кем оставить питомца во время отпуска

Сезон отпусков в самом разгаре. Согласно свежему исследованию более 50 процентов россиян на время путешествия оставляют своих питомцев дома и просят соседей присмотреть за ними. Однако и такая возможность есть не всегда. «Вечерняя Москва» узнала, кому доверить животное, пока вы отдыхаете.

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Что предлагают?

Сегодня для братьев наших меньших работают специальные гостиницы, передержки, услуги предлагают зооняни. Как выбрать, где и с кем оставить питомца?

"Конечно, нужно пользоваться только проверенными сервисами, — говорит «ВМ» зооняня Мария Мурыгина. — Прежде чем оставить любимца с незнакомым человеком — будь это гостиница или няня, — нужно тщательно посмотреть отзывы об услугах. Зооняни должны знать основы ветеринарии, особенности ухода за разными видами питомцев."



Что касается самих услуг, то перечень их обычно скромный. Зооняня, как правило, приходит, чтобы покормить питомца, погулять с ним, почистить клетку. А вот в специальных отелях могут предложить целую программу, включающую в себя услуги кинолога, грумера и даже массажиста для животного. Но за это, разумеется, придется немало заплатить.

Мышкам лучше дома

По словам Марии Мурыгиной, самый оптимальный вариант для хозяев грызунов — попросить проследить за ними знакомых.

"Это, что называется, дешево и сердито. Но, конечно, можно оставить и на передержку: она обойдется в сумму от 250 рублей за сутки, — говорит Мурыгина. — Если же вы нанимаете зооняню, то ее услуги будут стоить от 400 рублей, в зависимости от вида животного. За гостиницу же придется платить больше — от 1000 рублей в сутки."



И даже змею пригреют

Зооняня утверждает — с рептилиями ее коллеги работают редко:

"Ящериц и змей люди часто побаиваются. Но некоторые осмеливаются брать их на передержку. Удобство в том, что кормить их нужно гораздо реже, чем других животных, — некоторые виды могут неделю обходиться без еды. Да и внимания они требуют немного меньше."



Передержка змеи будет стоить от 300 рублей в сутки, почти как в зоогостиницах. Но цена зависит от вида животного.

"За мелкими змеями, крупными насекомыми (пауками), хамелеонами, например, поухаживают за 300 рублей в сутки, а вот за черепахам — за 1000 и более, — добавляет зооняня."



Усы, лапы, хвост

С котами и собаками куда проще. Их охотно берут под свое крыло зооняни и гостиницы.

"Устроить кота чаще всего выходит дешевле, чем собаку, — говорит Мурыгина. — Как минимум потому, что с котами не нужно гулять несколько раз в день. Так, за передержку кошки придется заплатить от 500 рублей в сутки. А средняя стоимость проживания в зоогостинице начинается от 650 рублей. А передержка собаки обойдется в сумму от 700 рублей в сутки. Проживание в гостинице — от 900 рублей. При этом важно понимать, что стоимость может увеличиться за счет дополнительных услуг и порчи имущества."



Кстати

В Москве также работают отели для рыб и кораллов. Там подводных любимцев можно оставить даже на зимовку. Есть и передержка. В зависимости от вида рыбы, ее размера и сложности ухода варьируется цена. Обычно она начинается от 150 рублей за сутки.

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