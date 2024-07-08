Что делать, если рейс задерживается или его вовсе отменили

Только за последние несколько дней новостные ленты не раз пополнялись информацией о задержках рейсов. Так, 1 июля в аэропорту турецкой Антальи случился буквально коллапс. А в Шереметьеве на днях люди дожидались своего рейса 17 часов. С чем связана такая тенденция и как быть пассажирам в подобных ситуациях, узнала «Вечерняя Москва».

Высокий сезон

Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка авиадиспетчеров. По информации местного издания Akdeniz Gercek, сотрудники жалуются на переработки, особенно в туристический сезон, а также требуют повышения зарплаты. А в Москве не хватает пилотов. Так, в воскресенье певица Ирина Салтыкова не смогла улететь из Шереметьева в Новосибирск. «В аэропорту дурдом, рейсы задерживают, говорят, нет пилотов», — написала в одной из соцсетей артистка. Из Шереметьева не могли вылететь многие: рейс «Аэрофлота» в Новосибирск задержали на 17 часов.

— Лето, как и конец декабря, — пиковое время. Рейсов так много, что проблемы даже одного-двух бортов — например, техническая неисправность, рушат все расписание, — пояснил пилот гражданской авиации, эксперт авиаотрасли Павел Ревский. — Чувствуется и нехватка пилотов. В России, например, капитан воздушного судна получает в среднем от 360 до 600 тысяч рублей в месяц. А в Китае — 25–35 тысяч долларов: два-три миллиона рублей. Поэтому многие перебираются на заработки в Китай. Английским владеешь, «боинг» и «аэробус» изучил — вперед. Диспетчеров тоже не всегда хватает.



Ваше право

Чтобы не «стать заложником» аэропорта, нужно еще до выезда в «гавань» отслеживать время отправки рейса. А также всегда брать с собой питьевую воду и какой-то перекус: пропитание в аэропорту стоит недешево.

— Согласно Воздушному кодексу РФ и Правилам авиаперевозок, в случае задержки рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если он невозвратный, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Ирина Елатомцева. — При задержке рейса более четырех часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. Как правило, пассажирам выдают талоны на питание в один из ресторанов или кафе аэропорта. А еще, в случае задержки самолета на восемь часов и более в дневное время, на шесть и более в ночное, авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно, а еще размещение багажа в камере хранения.



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Чтобы получить все это, важно сначала найти представителя авиакомпании и получить отметку о задержке рейса на билете или его распечатке, а также талоны на питание или размещение в гостинице.

ВАЖНО

Если вылет по вине перевозчика отменили, но вас готова перевезти другая компания, то возможно бесплатное переоформление билета на рейс этой компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Янков, председатель движения «Союз пассажиров»: