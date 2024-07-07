Что такое дьюти-фри и правда ли там выгодно покупать

Duty free (дьюти-фри) — зона торговли, где магазины продают товары без некоторых видов налоговых пошлин и акцизов. Главное условие: товары должны быть вывезены из страны после покупки. В дьюти-фри цены обычно ниже, чем в розничных магазинах, поэтому отовариваться там многие считают выгодным. По факту выгодно там не всегда.

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Магазины беспошлинной торговли находятся только в международных аэропортах и морских портах, а также наземных пограничных переходах. Доступ к ним у путешественников появляется после прохождения паспортного и таможенного контроля.

Типичный ассортимент в дьюти-фри — алкоголь, табачные изделия, шоколад и конфеты, парфюмерия, бижутерия и ювелирные изделия, мелкая техника (мобильные телефоны, наушники, плееры и т. п.), часы, сувениры, реже — одежда и обувь.

История появления и развития duty free

Первый магазин типа duty free появился в послевоенной Европе, хотя принципы беспошлинной торговли постепенно внедряли задолго до его открытия. Британские мореплаватели ещё в XIX веке покупали алкоголь и табак без акцизов. Беспошлинные магазины существовали на круизных кораблях и для туристов — там тоже продавали спиртное, сигареты и духи.

В 1930-е годы компания Motta International начала регулярные беспошлинные продажи алкоголя и парфюмерии пассажирам круизных судов, проходящих через Панамский канал.

Но автором концепции duty free считают ирландца Брендана О'Регана, который трудился в сфере финансовой составляющей общепита в аэропорту «Шаннон». Он решил повысить продажи в аэропорту и предложил ирландским властям освободить товары от части налогов.

Обосновал он это тем, что туристы, следующие через Ирландию транзитом, не имеющие цели посещать страну, несправедливо платят национальные налоги и пошлины, которые заложены в стоимость товара.



Чиновники, в свою очередь, после войны искали способы стимулировать спрос, поэтому пошли навстречу. Так «Шаннон» стал первой в истории международной зоной беспошлинной торговли в 1947 году.

Название duty free принадлежит американцу Чарльзу Фини — в 1961 году он скооперировался с другом Робертом Миллером и открыл в международном аэропорту Гонконга свой первый беспошлинный магазин Duty Free Shoppers (DFS). Вторая точка открылась на Гавайях в 1968 году. В итоге магазинчики DFS разрослись в целую сеть duty free: цены на товары там, кстати, были завышены по сравнению с их стоимостью в западных странах-производителях.

Азиатский рынок как раз переживал экономический рост, что сделало DFS прибыльной компанией, а её владельцев — миллиардерами.

В России первые магазины беспошлинной торговли появились в московском аэропорту Шереметьево в 1988 году.



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В 1999 году Евросоюз запретил беспошлинную торговлю на своей территории. Но магазины беспошлинной торговли могут отпускать товары без пошлин тем путешественникам, чей конечный пункт назначения находится за пределами ЕС.

Несмотря на ограничения в Европе, в 2010-е годы сеть DFS и десятки других компаний беспошлинной торговли расцветали. В 2020-м по отрасли сильно ударил ковид, и теперь она потихоньку восстанавливается.

В январе 2021 года Великобритания вернула дьюти-фри после выхода из Евросоюза.

Суть современных duty free

Оттого, что территорию одной страны пассажир уже покинул, а до второй ещё не добрался, некоторые пункты в налогообложении теряют свою актуальность.

Например, налог на импорт, а также зачастую акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС) — их оказывается просто некому платить. «Выпускающая» страна в этом не заинтересована, да и место назначения тоже, а если человек проезжает больше двух стран, то в этих налогах вообще можно запутаться.

Но отсутствие некоторых видов пошлин вовсе не значит, что в duty free всегда лучшие цены. Разница в цене с обычными магазинами зависит от суммы налогов на конкретный товар в конкретной стране.

Между качеством товара в duty free и других брендовых торговых точках обычно нет разницы. Единственное — в duty free могут попадаться оригинальные товары, которые в родной стране либо не купить, либо можно купить, но из-за параллельного импорта они дороже. В этом случае отовариваться в duty free выгодно.

Технически, чтобы не платить налог на импорт на товар, нужно выехать за пределы страны, где сделана покупка, в течение 48 часов.

Особенности duty free

Обычно в дьюти-фри нельзя отпускать в одни руки больше 10 предметов одной марки. В разных странах есть также пороги беспошлинного ввоза (сумма стоимости покупок), при превышении которых всё-таки придётся заплатить налоги.

Раскрывать купленный товар до посадки на самолёт, особенно если это жидкость, лучше не стоит. И чек тоже лучше сохранить. Так сотрудники аэропорта убедятся, что товар безопасен, и не будет проблем с пронесением на борт самолёта.

Самый бюджетный дьюти-фри порой встречается на борту самолёта, так как из стоимости товаров вычитаются не только налоги, но и расходы на аренду торговой площади.

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В некоторых duty free можно делать предзаказ онлайн за несколько дней до вылета. Вообще перед этим лучше зайти на сайты магазинов в тех аэропортах, через которые планируется поездка, и сравнить цены, а уже потом делать покупки. Одна и та же бутылка виски в дьюти-фри в Шереметьево и аэропорту Хитроу (Лондон) может сильно отличаться в цене, причём в Москве может быть дешевле.

В зонах вылета внутренних рейсов работают обычные магазины. Полёт в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию до 2022 года не давал выгоды в плане покупок, так как эти страны находятся в ЕАЭС вместе с Россией. Но после введения масштабных санкций против РФ Госдума позволила продавать россиянам, вылетающим в зону ЕАЭС, беспошлинные товары.

Почему в duty free не всегда выгодно

Полный список пошлин, от которых освобождают товар, зависит от его вида и налогового законодательства страны. Например, в России это акцизы, НДС и некоторые курсовые экспортные пошлины.

В беспошлинных магазинах не всегда дешевле. Отсутствие налогов компенсируется высокой стоимостью аренды площадей в аэропортах.



Налог на прибыль или, к примеру, начисления на зарплаты сотрудников, тоже никто не отменяет. На цены в duty free влияет также географическое положение и курс валют по отношению к местной валюте. А ещё такие магазины фактически являются монополиями, что тоже сказывается на цене.

В duty free совершаются одни из самых бесполезных покупок из-за спонтанности. Пассажир, бродящий два часа в ожидании самолёта, от безделья обязательно что-то да купит. Сувениры, товары в дорогу типа подушек под голову, детские игрушки и тому подобное, как правило, высокими налогами не облагаются, а продаются по итогу с существенной наценкой.

Подавляющее большинство покупок в аэропорту приходится на алкоголь и сигареты — потому что именно эти товары обычно облагаются большими налогами и, соответственно, они реально могут быть существенно дешевле (до 30–50%). Затем идут другие напитки, парфюмерия и косметика (покупать в дьюти-фри духи тоже может быть весьма выгодно) и совсем ничтожная часть — остальные товары.

Duty free 2024: будущее отрасли

До вспышки коронавируса рынок duty free хорошо рос — по данным Всемирного совета беспошлинной торговли, примерно на 8% каждый год в 2000–2019 годах. Но ограничения на поездки, связанные с COVID-19, оказали на него разрушительное действие: число путешественников (и потенциальных покупателей) в мире сократилось на 1,72 млрд, и продажи в 2020 году упали на 35% в первой половине и на 90% во второй. Это поставило под угрозу и благополучие транспортных узлов, поскольку многие аэропорты живут за счёт неавиационных источников дохода (то есть розничных продаж).

При этом восстановление индустрии превосходит ожидания. На многих рынках объёмы продаж восстанавливаются быстрее, чем рост количества пассажиров. Расходы на одного пассажира растут по сравнению с предковидными временами.

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Сейчас рынок duty free надеется на представителей поколения Z (зумеров), доля которых выросла с 19% в период до Covid-19 до 30% в 2021–2022 годах. После 2025 года, согласно прогнозам, половина всех покупателей дьюти-фри будут зумерами. Также рынок растёт за счёт возвращения китайских туристов.

В России с 2019 по 2023 год количество владельцев магазинов duty free сократилось на 20%, а объём розничной продажи алкоголя упал на 64%. При этом средний чек в российских дьюти-фри, как и в мире, тоже растёт: в начале 2024 года он увеличился на 11%. А вот общие траты пассажиров на территории аэропортов сильно упали — аж на 45%.

Отечественный сегмент беспошлинной торговли решили спасать продажей алкоголя пассажирам внутренних рейсов. Воздушным гаваням хотят дать право открывать зоны дьюти-фри в терминалах внутренних авиалиний. Правда, там для них пока нет места.

Факты о duty free

Беспошлинные торговые точки могут находиться вне каких-либо «вокзалов»: например, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Таиланде, на Филиппинах, Багамских Островах и Ямайке. Есть такая штука, как tax free — это программа возврата НДС, и это не одно и то же, что дьюти-фри. Добавленная стоимость входит в цену товара, но иностранец может её вернуть при выезде из страны, в которой сделал покупку. В России возвращают НДС, если сумма покупок составила от 10 000 рублей.