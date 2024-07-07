Стюардесса назвала неочевидные опасности для пассажиров на борту самолета

Оказалось, что на высоте может произойти обострение опасных вирусных заболеваний, однако этот фактор пассажиры часто игнорируют или не знают о нем. Своим опытом поделилась бортпроводница Екатерина Архангельская.

Стюардесса уточнила, что часто опасность представляют те, кто летит из стран, где регулярно случаются вспышки геморрагических лихорадок, таких как Эбола, денге, желтая лихорадка. По словам девушки, такие ситуации гораздо страшнее и при этом происходят чаще, чем экстренные посадки борта.

Главная проблема заключается в том, что вирус контролировать нельзя, а при нахождении в замкнутом пространстве, таком как салон самолета, он может быстро распространиться.

«В таких случаях для зараженных выделяется отдельный туалет, проводится изоляция от остального салона, а уход за ними производит только один член экипажа», – рассказала стюардесса.



По словам Архангельской, такие вопросы в некоторых государствах контролируются на официальном уровне. Так, в 16 странах Африки пассажиры должны предъявить документ о вакцинации от желтой лихорадки. Бортпроводники же ставят вакцины от многих болезней, когда сопровождают международные рейсы, однако вероятность заболеть все равно есть, так как от некоторых вирусов просто нет вакцины.

В разговоре с ria.ru стюардесса дополнила, что подобная ситуация может произойти и во время перелета внутри страны, например, пассажиры могут подхватить ротавирус, который встречается чаще летом в сезон отпусков.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости клещевым боррелиозом. Специалисты отметили, что показатели в этом году выше, чем в 2023 году. Больше всего случаев зарегистрировано Вологодской и Челябинской областях, а также в Республике Коми.