Важен ли отпуск именно летом

Психотерапевт рассказал, важно ли брать отпуск именно летом
Психотерапевт Сергей Кузнецов отметил, что со школьных времен у многих людей конец трудового года ассоциируется с летом. Поэтому нередко те, кому не удается отдохнуть в жаркое время года, испытывают депрессию.
Врач подчеркнул, что если вам больше нравятся прохладная погода или даже зимние курорты, то отпуск не обязательно планировать на жаркую погоду. Другой вопрос, когда летний отпуск - желанная, но при этом недостижимая цель. В таком случае важно компенсировать себе эту потерю.
По словам врача, главное - это не время отдыха, а его качество. В отпуске важно не загореть, а расслабиться и укрепить иммунитет. Важно помнить, что речь именно про физическое расслабление, вслед за которым последует психологическое, пишут "Известия".
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