Важен ли отпуск именно летом

Психотерапевт Сергей Кузнецов отметил, что со школьных времен у многих людей конец трудового года ассоциируется с летом. Поэтому нередко те, кому не удается отдохнуть в жаркое время года, испытывают депрессию.

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Врач подчеркнул, что если вам больше нравятся прохладная погода или даже зимние курорты, то отпуск не обязательно планировать на жаркую погоду. Другой вопрос, когда летний отпуск - желанная, но при этом недостижимая цель. В таком случае важно компенсировать себе эту потерю.

По словам врача, главное - это не время отдыха, а его качество. В отпуске важно не загореть, а расслабиться и укрепить иммунитет. Важно помнить, что речь именно про физическое расслабление, вслед за которым последует психологическое, пишут "Известия".

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