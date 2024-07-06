Большинство сотрудников российских компаний работают в отпуске

Как показал июньский опрос «МТС Travel» и hh.ru, 80% российских сотрудников не могут отказаться от работы даже во время отдыха. Основная причина — проблема с делегированием обязанностей. Среди других объяснений — повышенное чувство ответственности, большой объем задач и необходимость помочь коллегам. Комментирует основатель агентства HR4PR Ольга Дементьева:

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Ольга Дементьева основатель агентства HR4PR

«Есть профессии, где необходимо быть все время на связи. Например, это профессии, связанные с коммуникациями. Пиарщики и в отпуске могут отвечать на сообщения или вести мониторинг новостей, вмешиваться, если это нужно, хотя считается, что хорошо отлаженная работа отдела должна позволять руководству отдыхать и не подключаться к рабочим вопросам. Но после пандемии, когда люди поработали на удаленке и они в отпуске, выходные, в любые дни практически были на связи и привыкли, что они могут с утра проснуться и тут же включиться в рабочие вопросы, эта практика привела к тому, что и сегодня многие работают на удаленке, поэтому нет четкой границы между рабочим графиком и отдыхом в выходные, где ты полностью отключаешься. К сожалению, у нас так много мессенджеров сейчас в телефоне, что отключиться полностью очень трудно, так что отношусь я к этому спокойно, и в моей работе именно так сейчас и происходит, что я в отпуске тоже могу по рабочим вопросам отвечать. Наверное, это приводит к выгоранию, для многих людей критично разделять рабочее и время отпуска и отдыха, но так устроена наша жизнь — особенно после пандемии, когда мы привыкли быть на связи и постоянно отвечать в мессенджерах, — что полностью отключиться сложно».



Радиостанция Business FM спросила у бизнесменов, работают ли они сами во время отпуска и как относятся к тому, что на отдыхе трудятся их подчиненные:

Руководитель налоговой практики консалтинговой компании Nova Inc. Артем Воронин:

— Я всегда работаю, независимо от отпуска работа всегда есть, если приходит, значит, нужно поработать. Касательно сотрудников, в принципе то же самое. Никто их ни к чему не принуждает, они самостоятельно, даже если уходят в отпуск, если уезжают, отдыхают, если приходит срочная задача, все всегда готовы самостоятельно решить вопрос до последнего, пока задача не будет выполнена. Со своей стороны, как работодатель, руководитель, всегда такие вещи поощряем соответствующим образом, поэтому людям только в плюс.

— Во время вашего отпуска что изменяется?

— В офис не приезжаем, но если ты находишься в отпуске не по месту работы. А так в зависимости от срочности и важности задачи можно и в отпуске всегда выделить время для переговоров и прочего, на телефоне всегда 24×7, чтобы можно было решить вопросы.

Генеральный директор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин:

— Я как собственник бизнеса работаю всегда, у меня нет такого слова «отпуск». На отдыхе стараюсь в меньшей степени работать, но в любом случае из бизнеса не выключиться. Первое — решаю срочные задачи, если они возникают, второе — участвую в важных совещаниях. Есть рабочая неделя, важные совещания, как правило, раз-два в неделю, а срочные вопросы возникают незапланированно.

— А сотрудники у вас уходят в отпуск и потом возвращаются на работу во время отпуска или нет?

— Практики такой нет, что они возвращаются во время отпуска на работу. Есть сотрудники топ-уровня, топ-менеджеры , они в большей степени бывают на связи в отпуске. Рядовые или среднего уровня сотрудники уходят, передают дела своим сменщикам или заместителям и отдыхают. Наша философия — нужно передать дела так, чтобы ты мог отдохнуть.

Генеральный директор разработчика CRM-системы «Мегаплан» Сергей Козлов:

«У меня в последнее время сложилась система, когда ты постоянно работаешь и постоянно отдыхаешь, оно как бы перемешивается внутри дня, когда ты и занимаешься работой, и уделяешь время личным делам. Это переносится и, кроме рабочих дней, на выходные и на отпуск. Здесь вопрос в том, что мы сами пользуемся мобильными приложениями, и тогда ты всегда онлайн и при этом не выпадаешь из потока событий, у тебя не накапливается какой-то объем, который потом нужно разгребать. В компаниях бывает, что, когда человек возвращается из отпуска, в первый-второй день он занимается тем, что разгребает почтовый ящик, куда набилась куча писем за время его отсутствия, у меня такого нет. У нас в компании все по-разному. В основном большая часть топов работают и в выходные, и в отпуске, это нормальное состояние дел. Есть баланс, когда мы знаем, что внутри определенных часов человек всегда доступен и быстро отвечает».



В целом, по данным исследователей, 35% работающих россиян берут отпуск раз в год и реже.