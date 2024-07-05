Стилист назвал главную ошибку при выборе образа на пляж

Стилист Ксении Бородиной и других звезд Алеко Надирян назвал главную ошибку при выборе образа на пляж. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Пока отдыхаю в Бодруме, понял такую вещь: когда собираемся в морской отпуск, все внимание уделяем своему внешнему виду: купальник, бейсболка и прочее. Подбираем так, чтобы гармонично сочеталось. Но вот замечаю, что выбивается эта деталь — пляжное полотенце. А ведь, по сути, получается, что это тоже часть аутфита на побережье. В общем сделал подборку интересных полотенец. Продумываем отдых до мелочей», — написал Надирян.



Недавно стилист Бородиной назвал самый стильный принт для белой футболки на летний сезон.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

Он также назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.