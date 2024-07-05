Турция: несколько советов для романтического отпуска вдвоем
Вы вместе берете отпуск. Конечно, хочется незабываемого отдыха для влюбленных.
Вы вместе берете отпуск. Конечно, хочется незабываемого отдыха для влюбленных. Но сейчас многие направления для россиян труднодоступны, визовые проблемы, пересадки… Какой там Париж? Да и зачем он летом! Жара, грязь, лишние траты. Лучше все же подумать о совместном отдыхе на море.
ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ?
Турция по-прежнему остается излюбленным пляжным направлением среди россиян. Это и понятно. Здесь действует безвизовый режим. И можно улететь прямым рейсом. В Турции сразу четыре моря: Средиземное, Чёрное, Эгейское и Мраморное. Курорты Антальи и Алании на Средиземном море могут похвастаться шикарной инфраструктурой, здесь много отелей на любой кошелек. Особенно популярны Кемер, Сиде с руинами храмов Аполлона и Афины II века до н. э. и Белек — с мягким песочком на побережье. Курорты Эгейского моря притягательны для тусовщиков, вечно танцующий Мармарис или Бодрум, который также известен как центр ночной жизни с многочисленными клубами. На Черноморском побережье Турции нет курортов all inclusive и модных тусовок, но при этом есть красивая природа. Главный город и крупный туристический центр на побережье — Стамбул находится одновременно на Мраморном и на Чёрном море. Так что страна богата на впечатления.
ПЛАНИРУЙТЕ ВМЕСТЕ
Часто бывает, что кто-то один в паре берет на себя заботу о маршруте, покупке билетов, выборе отеля. Однако потом могут возникнуть неприятности. Выяснится, что вы долго и мучительно тратили время на планирование отпуска, а вашему избраннику что-то пришлось не по вкусу. Поэтому лучше заняться этим делом вместе, обсуждать, спорить и приходить к консенсусу.
НАЙДИТЕ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ
В Турции огромное множество отелей, причем, есть такие, которые рассчитаны только для взрослых. Однако, кто сказал, что романтический отпуск – это только поездка вдвоем? Бывает и такое, что бабушки наотрез отказались сидеть с внуками и они едут с родителями. Но при этом романтику никто не отменял! В этом случае, стоит найти отель, который казалось бы сочетает в себе несочетаемое. Он подойдет для семейного отдыха, но при этом для влюбленных там будет особый шарм. Один из таких отелей Selectum Luxury Resort Belek, расположенный на Анталийском побережье.
Уже в холле погружаешься в атмосферу какого-то сериала, интерьер выполнен в особенной стилистике, здесь приглушенный свет, в лобби огромная люстра, которая уже стала звездой соцсетей, статуи…
Гостей встречают шампанским и клубникой в шоколаде, а детям предлагают безалкогольный коктейль и сладости. Номера разнообразны: есть в бежевых, зеленых, красных, голубых и сиреневых тонах.
Кстати, тут часто проводят свадьбы и девичники. Для молодожёнов всегда действуют заманчивые предложения. В номере гостям в подарок оставляют бутылочку вина и фрукты. Начать романтическое утро, день или вечер можно прямо у бассейна, который также привлекает оригинальным дизайном.
Рядом бар, где различные напитки и закуски в изобилии. А как же дети? Волноваться за своих наследников совершенно не стоит. Во-первых, здесь работает детский клуб, где малышей и детей постарше увлекут интересными играми и развлечениями. Во – вторых, тут за дополнительную плату можно взять няню. К услугам маленьких гостей фантастический аквапарк со множеством аттракционов, а также детский бассейн.
УСТРОЙТЕ УЖИН ПРИ СВЕЧАХ
В отеле Selectum Luxury Resort Belek действует система “Ультра все включено”, шведский стол с различными вкусностями ждет гостей утром, днем вечером. Среди блюд локальные продукты, например, турецкая выпечка бурек с сыром, гезлеме, одних сыров только больше 20 наименований, мясные и рыбные закуски, а также большой выбор горячего. Ну, и конечноразные блюда европейской и даже русской кухни. Но ведь в романтическом отпуске хочется чего-то особенного, например, ужина при свечах и внимательного обслуживания. Все это возможно! В отеле работает несколько ресторанов, популярностью пользуется El Primo Steak House, места туда нужно бронировать как можно раньше. Карпаччо из говядины, стейк тартар, котлеты с баклажановым пюре, антрекоты, стейки, каре ягненка – это лишь малая часть бестселлеров ресторана.
В Mazzini все изыски итальянской кухни: трюфельное ризотто, карпаччо из осьминога и говядины, салат с лососем, фетуччини Альфредо, лингвини с малююсками Вонголе, ризотто с морепродуктами. В Sumak можно более детально познакомиться с турецкой кухней, где предложат, например, такое оригинальное блюдо как йогурт с жареным перцем, а также различные кебабы и шашлыки. Насладиться морепродуктами и рыбой можно в в ресторане Mirmir c отличным видом. Для романтического вечера подойдут жареные кальмары, осьминог на гриле, дорада или тунец. А также десерты из тыквы и мильфей.
Есть в отеле и васаби бар, где, кстати, проводят мастер-классы по приготовлению суши и сашими. А также кондитерская с потрясающими десертами. За кухню в целом отвечает Мустафа Янкави, а бармен -миксолог, который не перестает удивлять гостей своими креативными идеями в отеле – Байрам Али Акчай.
ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЬ НА СПА
Отель без спа – совсем не столь романтичен. Но это не про Selectum Luxury Resort Belek. Тут огромное спа-пространство с саунами, турецкой баней, бассейнами, причем один с морской водой, снежной комнатой, контрастным душем и, конечно, с зоной отдыха. Также гостям тут предлагают различные виды массажа, начиная с классических видов и заканчивая экзотикой – ломи-ломи, широдхара. Тут действительно можно провести целый день, время пролетит незаметно, а сил прибавиться.
НАЙДИТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ
Надо, чтобы этот отпуск остался в памяти. В этом помогут сделанные снимки. Кстати, на территории отеля работают фотографы, готовые запечатлеть счастливые моменты постояльцев. Но можно и самим найти красивые локации.
Так, бассейн уже давно стал местом притяжения блогеров, причем, тут есть еще один бассейн, который используют для шоу-программ, но поскольку он красного цвета, постояльцы любят делать памятные карточки именно здесь. Еще одна точка для снимков – бунгало на пирсе. Фотографии с отдыха получаются по -настоящему с приставкой лакшери. Ну, и конечно, море. Это локация, которая всегда будет отличной.
Также из отеля можно совершить поездку в старый город Антальи. Это всего лишь минут 40 на машине. Прогуляйтесь вдвоем по узким улочкам Калейчи – исторического квартала Анталии, излучающего старомодное очарование и создающего идеальную атмосферу для романтики. Живописная старинная и множество ресторанов в этом районе лишь усиливают его притягательность.