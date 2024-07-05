Турция: несколько советов для романтического отпуска вдвоем

Вы вместе берете отпуск. Конечно, хочется незабываемого отдыха для влюбленных.

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Вы вместе берете отпуск. Конечно, хочется незабываемого отдыха для влюбленных. Но сейчас многие направления для россиян труднодоступны, визовые проблемы, пересадки… Какой там Париж? Да и зачем он летом! Жара, грязь, лишние траты. Лучше все же подумать о совместном отдыхе на море.

ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ?

Турция по-прежнему остается излюбленным пляжным направлением среди россиян. Это и понятно. Здесь действует безвизовый режим. И можно улететь прямым рейсом. В Турции сразу четыре моря: Средиземное, Чёрное, Эгейское и Мраморное. Курорты Антальи и Алании на Средиземном море могут похвастаться шикарной инфраструктурой, здесь много отелей на любой кошелек. Особенно популярны Кемер, Сиде с руинами храмов Аполлона и Афины II века до н. э. и Белек — с мягким песочком на побережье. Курорты Эгейского моря притягательны для тусовщиков, вечно танцующий Мармарис или Бодрум, который также известен как центр ночной жизни с многочисленными клубами. На Черноморском побережье Турции нет курортов all inclusive и модных тусовок, но при этом есть красивая природа. Главный город и крупный туристический центр на побережье — Стамбул находится одновременно на Мраморном и на Чёрном море. Так что страна богата на впечатления.

ПЛАНИРУЙТЕ ВМЕСТЕ

Часто бывает, что кто-то один в паре берет на себя заботу о маршруте, покупке билетов, выборе отеля. Однако потом могут возникнуть неприятности. Выяснится, что вы долго и мучительно тратили время на планирование отпуска, а вашему избраннику что-то пришлось не по вкусу. Поэтому лучше заняться этим делом вместе, обсуждать, спорить и приходить к консенсусу.

НАЙДИТЕ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ

В Турции огромное множество отелей, причем, есть такие, которые рассчитаны только для взрослых. Однако, кто сказал, что романтический отпуск – это только поездка вдвоем? Бывает и такое, что бабушки наотрез отказались сидеть с внуками и они едут с родителями. Но при этом романтику никто не отменял! В этом случае, стоит найти отель, который казалось бы сочетает в себе несочетаемое. Он подойдет для семейного отдыха, но при этом для влюбленных там будет особый шарм. Один из таких отелей Selectum Luxury Resort Belek, расположенный на Анталийском побережье.

Уже в холле погружаешься в атмосферу какого-то сериала, интерьер выполнен в особенной стилистике, здесь приглушенный свет, в лобби огромная люстра, которая уже стала звездой соцсетей, статуи…

Гостей встречают шампанским и клубникой в шоколаде, а детям предлагают безалкогольный коктейль и сладости. Номера разнообразны: есть в бежевых, зеленых, красных, голубых и сиреневых тонах.

Кстати, тут часто проводят свадьбы и девичники. Для молодожёнов всегда действуют заманчивые предложения. В номере гостям в подарок оставляют бутылочку вина и фрукты. Начать романтическое утро, день или вечер можно прямо у бассейна, который также привлекает оригинальным дизайном.

Рядом бар, где различные напитки и закуски в изобилии. А как же дети? Волноваться за своих наследников совершенно не стоит. Во-первых, здесь работает детский клуб, где малышей и детей постарше увлекут интересными играми и развлечениями. Во – вторых, тут за дополнительную плату можно взять няню. К услугам маленьких гостей фантастический аквапарк со множеством аттракционов, а также детский бассейн.

УСТРОЙТЕ УЖИН ПРИ СВЕЧАХ

В отеле Selectum Luxury Resort Belek действует система “Ультра все включено”, шведский стол с различными вкусностями ждет гостей утром, днем вечером. Среди блюд локальные продукты, например, турецкая выпечка бурек с сыром, гезлеме, одних сыров только больше 20 наименований, мясные и рыбные закуски, а также большой выбор горячего. Ну, и конечноразные блюда европейской и даже русской кухни. Но ведь в романтическом отпуске хочется чего-то особенного, например, ужина при свечах и внимательного обслуживания. Все это возможно! В отеле работает несколько ресторанов, популярностью пользуется El Primo Steak House, места туда нужно бронировать как можно раньше. Карпаччо из говядины, стейк тартар, котлеты с баклажановым пюре, антрекоты, стейки, каре ягненка – это лишь малая часть бестселлеров ресторана.

В Mazzini все изыски итальянской кухни: трюфельное ризотто, карпаччо из осьминога и говядины, салат с лососем, фетуччини Альфредо, лингвини с малююсками Вонголе, ризотто с морепродуктами. В Sumak можно более детально познакомиться с турецкой кухней, где предложат, например, такое оригинальное блюдо как йогурт с жареным перцем, а также различные кебабы и шашлыки. Насладиться морепродуктами и рыбой можно в в ресторане Mirmir c отличным видом. Для романтического вечера подойдут жареные кальмары, осьминог на гриле, дорада или тунец. А также десерты из тыквы и мильфей.

Есть в отеле и васаби бар, где, кстати, проводят мастер-классы по приготовлению суши и сашими. А также кондитерская с потрясающими десертами. За кухню в целом отвечает Мустафа Янкави, а бармен -миксолог, который не перестает удивлять гостей своими креативными идеями в отеле – Байрам Али Акчай.

ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЬ НА СПА

Отель без спа – совсем не столь романтичен. Но это не про Selectum Luxury Resort Belek. Тут огромное спа-пространство с саунами, турецкой баней, бассейнами, причем один с морской водой, снежной комнатой, контрастным душем и, конечно, с зоной отдыха. Также гостям тут предлагают различные виды массажа, начиная с классических видов и заканчивая экзотикой – ломи-ломи, широдхара. Тут действительно можно провести целый день, время пролетит незаметно, а сил прибавиться.

НАЙДИТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ

Надо, чтобы этот отпуск остался в памяти. В этом помогут сделанные снимки. Кстати, на территории отеля работают фотографы, готовые запечатлеть счастливые моменты постояльцев. Но можно и самим найти красивые локации.

Так, бассейн уже давно стал местом притяжения блогеров, причем, тут есть еще один бассейн, который используют для шоу-программ, но поскольку он красного цвета, постояльцы любят делать памятные карточки именно здесь. Еще одна точка для снимков – бунгало на пирсе. Фотографии с отдыха получаются по -настоящему с приставкой лакшери. Ну, и конечно, море. Это локация, которая всегда будет отличной.

Также из отеля можно совершить поездку в старый город Антальи. Это всего лишь минут 40 на машине. Прогуляйтесь вдвоем по узким улочкам Калейчи – исторического квартала Анталии, излучающего старомодное очарование и создающего идеальную атмосферу для романтики. Живописная старинная и множество ресторанов в этом районе лишь усиливают его притягательность.