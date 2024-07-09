Эксперт дал совет для удачного получения шенгенской визы на Новый год

Россиянам, желающим поехать в Европу на Новый год, стоит подать документы на визу уже сейчас. Совет для удачного получения шенгена вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал в разговоре с агентством «Москва».

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Он напомнил, что заявку на шенгенскую визу можно оформить за полгода до предполагаемой поездки, поэтому лучше озаботиться этим заранее.

«Лучше уже подавать документы на шенген на новогодние праздники и Рождество, так как оформление визы может занять несколько месяцев», — посоветовал Горин.



По словам вице-президента РСТ, поездка в страны Европы для россиян обойдется в 250-350 тысяч рублей за двоих на 7-10 дней. Итоговая стоимость путешествия будет зависеть он цен на авиабилеты, которые сейчас держатся на уровне 50-120 тысяч в зависимости от стыковки.