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Турэксперт Алчеева: страховка может сэкономить туристам тысячи евро в экстренном случае

Оформление туристической страховки для поездки за границу может сэкономить тысячи долларов и евро в экстренном случае. Об этом Москве 24 рассказала председатель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

Турэксперт рассказал, как страховка может сэкономить туристам тысячи евро
© Сетевое издание m24.ru

3 июля микроавтобус с 25 туристами из России и Белоруссии попал в серьезное ДТП в турецкой Анталье. В результате водитель погиб, а 20 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Всем пострадавшим оказывают поддержку страховая компания и туроператоры.

Алчеева пояснила, что туристическая страховка бывает базовой и расширенной.

"Чем дальше от родины, чем экзотичнее страна или сложнее тип отдыха либо командировки, тем шире покрытие (выше страховая сумма и больше рисков в программе) рекомендуется", – указала она.
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"Для Турции, Египта и Европы подойдет полис по базовой программе на 50 000 долларов или евро. Если это островное государство или страны Юго-Восточной Азии, то лучше оформлять расширенную и по рискам, по сумме с покрытием до 100 000", – Юлия Алчеева, председатель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

© unsplash
"Если вдруг беда – инфекция, вирус, травма, обострилось хроническое заболевание, страховка сэкономит тысячи евро или долларов. Ехать без туристического полиса очень опрометчиво: придется нести эти расходы самому или близким", – объяснила представитель ВСС.

В среднем цена программ в зависимости от страны и длительности пребывания начинается от 200–300 рублей. При этом исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова подчеркнула, что при бронировании тура у оператора страховка обязательно включается в пакет. Если же человек едет за границу самостоятельно, ему самому нужно оформить полис в любой страховой компании с тем ценником и теми предложениями, которые его устраивают.

"Надо понимать, что в случае чего бесплатно нас за рубежом никто лечить не будет. Без страховки это будет очень дорого", – Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА).

В свою очередь, в поездках по России турист может пользоваться полисом ОМС. Если же он летит в какие-то дальние регионы или собирается заниматься в отпуске экстремальным спортом (к примеру, альпинизмом), можно также оформить дополнительную страховку, посоветовала Осипова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, с какими проблемами со здоровьем можно столкнуться на отдыхе. Это солнечный ожог, простуда или отравление. Кроме того, специалист посоветовала не покупать напитки со льдом, поскольку в нем могут содержаться микробы.

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