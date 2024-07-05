Турэксперт рассказал, как страховка может сэкономить туристам тысячи евро

Оформление туристической страховки для поездки за границу может сэкономить тысячи долларов и евро в экстренном случае. Об этом Москве 24 рассказала председатель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

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3 июля микроавтобус с 25 туристами из России и Белоруссии попал в серьезное ДТП в турецкой Анталье. В результате водитель погиб, а 20 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Всем пострадавшим оказывают поддержку страховая компания и туроператоры.

Алчеева пояснила, что туристическая страховка бывает базовой и расширенной.

"Чем дальше от родины, чем экзотичнее страна или сложнее тип отдыха либо командировки, тем шире покрытие (выше страховая сумма и больше рисков в программе) рекомендуется", – указала она.



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"Для Турции, Египта и Европы подойдет полис по базовой программе на 50 000 долларов или евро. Если это островное государство или страны Юго-Восточной Азии, то лучше оформлять расширенную и по рискам, по сумме с покрытием до 100 000", – Юлия Алчеева, председатель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС).



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"Если вдруг беда – инфекция, вирус, травма, обострилось хроническое заболевание, страховка сэкономит тысячи евро или долларов. Ехать без туристического полиса очень опрометчиво: придется нести эти расходы самому или близким", – объяснила представитель ВСС.



В среднем цена программ в зависимости от страны и длительности пребывания начинается от 200–300 рублей. При этом исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова подчеркнула, что при бронировании тура у оператора страховка обязательно включается в пакет. Если же человек едет за границу самостоятельно, ему самому нужно оформить полис в любой страховой компании с тем ценником и теми предложениями, которые его устраивают.

"Надо понимать, что в случае чего бесплатно нас за рубежом никто лечить не будет. Без страховки это будет очень дорого", – Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА).



В свою очередь, в поездках по России турист может пользоваться полисом ОМС. Если же он летит в какие-то дальние регионы или собирается заниматься в отпуске экстремальным спортом (к примеру, альпинизмом), можно также оформить дополнительную страховку, посоветовала Осипова.

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