Терапевт рассказала о причинах популярности томатного сока на авиарейсах

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, почему томатный сок пользуется популярностью на авиарейсах.

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«Во-первых, что такое полёт на самолёте — это полёт в условиях пониженной влажности. И в салоне самолёта пониженное давление, то есть давление соответствует тому, которое мы испытываем, когда находимся в горах, где-то на уровне 2,5 — 3 тыс. м. В таких условиях совсем по-другому ведут все нервные окончания», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».



По её словам, в полёте чувствительность рецепторов к сладкому и солёному изменяется, и организм «на ура» воспринимает солоноватый томатный сок.

«И в какой-то степени популярность томатного сока может быть связана с тем, что в салоне самолёта не всегда нам хочется есть, а стакан томатного сока может и заменить лёгкий перекус, и не навредить нашей фигуре», — сказала Романенко.



Она добавила, что калорийность томатного сока составляет около 200 Ккал на 100 г.

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