Психотерапевт раскрыл, в какое время года лучше всего брать отпуск

Психотерапевт Сергей Кузнецов рассказал о важности отдыха для тех, кто работает. Он также раскрыл, действительно ли нужно ходить в отпуск именно летом.

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«Отдых – одна из основных человеческих потребностей. Большая часть болезней начинается из-за ослабления иммунитета вследствие усталости и стресса. Но отдыхать именно летом не обязательно – важен сам процесс отдыха», – передают «Известия» слова специалиста.



Эксперт отмечает, что отдых летом нам привит системой образования, потому что в июне заканчивается учеба в школах и университетах, но отправляться в отпуск в это время года совсем не обязательно.

По мнению Сергея Кузнецова, лучше планировать свой отдых, опираясь на свои интересы и ощущения. Любителям жары, например, стоит взять отпуск в холодное время года и купить себе путевку в теплые края, чтобы наслаждаться солнечными ваннами. Если денег на путевку нет, то тогда подойдет отдых летом, когда можно выбираться на озера и в леса.

«Важно за этот промежуток времени не вовлекаться в рабочие процессы и не участвовать в обсуждении производственных вопросов даже дистанционно, по просьбе коллег и работодателей, иначе положительный эффект от отдыха заметно уменьшится», – предупредил Кузнецов.



Кроме того, во время отпуска нужно не просто греться на солнце, но и полностью расслабляться и укреплять иммунитет. Для этого можно использовать методики мышечной, дыхательной или ментальной релаксации. Также важно высыпаться, дышать свежим воздухом, сбалансированно питаться и избегать стрессов.

Специалист подчеркнул, что намного эффективнее не длительный отдых раз в год, а несколько мини-отпусков по 5 дней. Это снимает стресс и положительно влияет на здоровье.

Ранее россиянам рассказали, в какой месяц лета лучше брать отпуск. По словам экспертов, он наиболее выгоден.