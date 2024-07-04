В отпуск без боли: секреты аптечки путешественника

Сезон отпусков в разгаре! Именно в летний период мы на пике активности: путешествия, поездки, долгожданные встречи, а нередко и смена часовых поясов. Как активный, так и пассивный отдых зачастую связан с физической болью: перегрев или переохлаждение, спазмы в мышцах, боль в суставах, головная, зубная боль. Чтобы не омрачать долгожданный отпуск и продолжать радоваться жизни, под рукой всегда должно быть надёжное и действенное средство от боли. Но какое же средство выбрать из многообразия того, что предлагают нам фармацевты?

© РИА Новости

НПВС спешат на помощь

Как прогнать боль максимально эффективно, чтобы ушла не только собственно боль, но и уменьшилось воспаление, при необходимости сбилась температура и всё это не на пару часов, а на продолжительное время? На этот случай существуют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – на практике именно их рекомендуют врачи своим пациентам особенно часто. НПВС помогают при различных видах боли, не вредят иммунитету и метаболизму, действуют быстро и выпускаются в различных формах (таблетки, мази и т.д.). Но и у НПВС есть недостатки. К примеру, они могут повышать давление и провоцировать сердечно-сосудистые риски. Можно ли избежать подобных «побочек»?

Боли нет и сердце в порядке

При выборе НПВС необходимо учитывать все возможные побочные эффекты и выбирать то средство, где они минимальны. По результатам исследований, ученые пришли к выводу, что прекрасным средством, ликвидирующим боль и наряду с этим не вызывающим риски сердечно-сосудистых проблем, является напроксен.

По словам врача и телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой, именно для гипертоников и людей старшего возраста, особо подверженных сердечно-сосудистым осложнениям, напроксен является лучшим выбором среди болеутоляющих препаратов НПВС. В России он выпускается под маркой Новема, сообщает Дни.ру.

Средство показало высокую эффективность как при острой, так и при хронической боли. Достаточно двух таблеток с интервалом приема 12 часов для того, чтобы противостоять боли. А для того, чтобы сон был спокойным и безмятежным существует и специальная форма препарата для ночного применения.

Новема Найт – это комбинация напроксена с седативным препаратом первого поколения. Как мы знаем, качественный сон помогает усиливать наш иммунитет, сохранять молодость, бороться со стрессом и накапливать энергию. Именно на обеспечение сна без боли и направлена ночная форма препарата.

Комплексный подход к своему здоровью, наличие необходимых качественных препаратов, особенно во время летних отпусков, помогут вам сохранить здоровье и бодрость духа.

Не забывайте заботиться о себе и содержимом своей аптечки заранее, и тогда всё необходимое будет у вас под рукой. Берегите себя и отдыхайте спокойно!