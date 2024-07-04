В отпуск без боли: секреты аптечки путешественника
Сезон отпусков в разгаре! Именно в летний период мы на пике активности: путешествия, поездки, долгожданные встречи, а нередко и смена часовых поясов. Как активный, так и пассивный отдых зачастую связан с физической болью: перегрев или переохлаждение, спазмы в мышцах, боль в суставах, головная, зубная боль. Чтобы не омрачать долгожданный отпуск и продолжать радоваться жизни, под рукой всегда должно быть надёжное и действенное средство от боли. Но какое же средство выбрать из многообразия того, что предлагают нам фармацевты?
НПВС спешат на помощь
Как прогнать боль максимально эффективно, чтобы ушла не только собственно боль, но и уменьшилось воспаление, при необходимости сбилась температура и всё это не на пару часов, а на продолжительное время? На этот случай существуют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – на практике именно их рекомендуют врачи своим пациентам особенно часто. НПВС помогают при различных видах боли, не вредят иммунитету и метаболизму, действуют быстро и выпускаются в различных формах (таблетки, мази и т.д.). Но и у НПВС есть недостатки. К примеру, они могут повышать давление и провоцировать сердечно-сосудистые риски. Можно ли избежать подобных «побочек»?
Боли нет и сердце в порядке
При выборе НПВС необходимо учитывать все возможные побочные эффекты и выбирать то средство, где они минимальны. По результатам исследований, ученые пришли к выводу, что прекрасным средством, ликвидирующим боль и наряду с этим не вызывающим риски сердечно-сосудистых проблем, является напроксен.
По словам врача и телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой, именно для гипертоников и людей старшего возраста, особо подверженных сердечно-сосудистым осложнениям, напроксен является лучшим выбором среди болеутоляющих препаратов НПВС. В России он выпускается под маркой Новема, сообщает Дни.ру.
Средство показало высокую эффективность как при острой, так и при хронической боли. Достаточно двух таблеток с интервалом приема 12 часов для того, чтобы противостоять боли. А для того, чтобы сон был спокойным и безмятежным существует и специальная форма препарата для ночного применения.
Новема Найт – это комбинация напроксена с седативным препаратом первого поколения. Как мы знаем, качественный сон помогает усиливать наш иммунитет, сохранять молодость, бороться со стрессом и накапливать энергию. Именно на обеспечение сна без боли и направлена ночная форма препарата.
Комплексный подход к своему здоровью, наличие необходимых качественных препаратов, особенно во время летних отпусков, помогут вам сохранить здоровье и бодрость духа.
Не забывайте заботиться о себе и содержимом своей аптечки заранее, и тогда всё необходимое будет у вас под рукой. Берегите себя и отдыхайте спокойно!