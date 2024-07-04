Как избежать конфликтов в семейном отпуске

Отпуск для многих семей - возможность отвлечься от повседневной рутины и провести время вместе. В то же время он может стать испытанием для всех. Психолог сервиса Профи Эльнара Мустафина рассказала "РГ", как избежать ссор на совместном отдыхе и вернуться домой расслабленным и с багажом положительных впечатлений.

Во-первых, нужно обговорить все нюансы еще на этапе планирования отпуска. За организацию семейного отдыха часто отвечает один человек, а остальные, не погрузившись в детали, соглашаются с предложенными вариантами. Когда все приезжают в отель, там, например, не оказывается кондиционера для волос или зубных щеток, претензии, естественно, высказываются организатору. Отсюда и первые "отпускные" конфликты.

"Чтобы такого не случалось, надо заранее собрать пожелания всех членов семьи, - объяснила Эльнара Мустафина. - Можно составлять списки самых важных нюансов, а затем сравнивать с тем, что собираетесь бронировать".



Во-вторых, важно искать компромисс во время отдыха. Каждый за год устает по-своему: обладатели монотонной работы стараются использовать отпуск по максимуму: везде побывать и все посмотреть, а завсегдатаи командировок предпочитают никуда не спешить, загорать на пляже и оценивать преимущества системы "все включено". Поэтому если кто-то из членов семьи передумал ехать на запланированную экскурсию, ни в коем случае нельзя обижаться и требовать все делать вместе. Можно договориться, чтобы у каждого была возможность отдохнуть и побыть наедине с собой.

"Допустим, с вами поехал сын, который недавно окончил школу, - говорит психолог. - Поверьте, после экзаменов экскурсии, где постоянно нужно что-то запоминать, еще больше вымотают будущего студента. И если он просто останется в отеле, это тоже будет отдых".



В-третьих, важно прислушиваться друг к другу и понимать, что происходит с близкими людьми. К примеру, совсем необязательно, что плохое настроение у члена вашей семьи из-за претензий к организации отдыха. Быть может, ему непривычны климатические условия, особенности местной кухни или резкая смена часовых поясов. Чтобы это узнать, нужно говорить, а не плодить домыслы в своей голове. Наконец, важно понимать конфликтогены друг друга (слова, действия или бездействия), которые могут привести к ссоре.

Главное - оставьте дома все бытовые проблемы и завышенные ожидания. В этом случае можно рассчитывать на расслабленный и бесконфликтный отпуск.