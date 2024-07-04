Как справляться с аэрофобией

Аэрофобия - страх перед перелетом или боязнь летать, заставляющий многих забыть о путешествиях в отдаленные и труднодоступные уголки планеты, куда добраться другим транспортом не получится.

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Детский и семейный психолог, песочный терапевт Екатерина Кульбаченко в беседе с «Южным федеральным» рассказала, что такое аэрофобия и как можно уменьшить ее проявление.

По словам эксперта, боязнь полетов является психологическим расстройством, которое может быть вызвано различными причинами. К примеру, так человек переживает травматические события в авиации, страх высоты, контроля над собой или просто страх перед неизвестным.

Лечение аэрофобии включает в себя разные методы: психотерапия, гипноз, когнитивно-поведенческая терапия и фармакотерапия.

Кульбаченко добавила, что необходимо обсудить с врачом или психологом подходящий метод лечения, наиболее эффективный для конкретного случая. Причины возникновения такого страха индивидуальны, в связи с этим важно обратиться за помощью к специалисту для более точного определения причин и разработки плана лечения.

В случае экстренной необходимости можно попробовать помочь себе самостоятельно. Сначала, как советует психолог, нужно подробно изучить информацию о фобии: понять симптомы и причины страха. Это может помочь человеку управлять своими эмоциями.

Затем попробовать применять техники расслабления: дыхательные упражнения, медитация или йога. Они помогут уменьшить уровень стресса и тревоги.

Также эксперт рекомендует практиковать постепенное преодоление страха. К примеру, начать с посещения аэропорта, без покупки билета, или прогулки вокруг самолета на земле.

Кроме того, нужно мыслить позитивно. Кульбаченко советует заменить негативные мысли о полете на позитивные утверждения и визуализации успеха.

Хорошей поддержкой может стать ведение ЗОЖ и достаточный отдых, которые могут помочь справиться с тревогой.

Необходимо также забыть об употреблении перед полетом различных стимуляторов. Кофеин, алкоголь и никотин могут усилить симптомы аэрофобии, заключила психолог.

Ранее в США Avelo Airlines помогла 5-летнему мальчику преодолеть аэрофобию.