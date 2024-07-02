Какой предмет взять с собой в автопутешествие для хорошего самочувствия

Во время автопутешествий и длительных поездок сон и еда являются одними из основных факторов для хорошего самочувствия и комфорта не только водителя, но и пассажиров. Как правильно отдохнуть и какую еду брать с собой, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

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Умиротворяющая смена пейзажей и монотонный шум колес у многих вызывают сонливость, но важно помнить, что в машине все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, даже на заднем сиденье, подчеркивает эксперт.

«Спать лежа в пути не получится. Самый простой вариант – подушка для шеи, которую часто используют авиапутешественники. Кроме того, есть специальные подушки для ног, не дающие им затекать и снижающие нагрузку на спину. Еще один интересный вариант – подушка-трансформер с отверстиями, в которые можно просовывать руки и таким образом поддерживать туловище, не заваливаясь на торпедо или кресло впереди», – рассказал эксперт.



Желательно иметь в машине плед, уточнил Иванов, что касается приема пищи, то в этом плане тоже необходима подготовка.

«Еду предпочтительно брать с собою порционную, что называется, на один укус. Также целесообразно использовать кружки-непроливайки и термокружки с крышками, подходящие по размеру для стандартных подстаканников, благодаря им вы не обольетесь, не испачкаете одежду и салон. Еда может быть теплой, но не горячей. Для этого есть термосы, контейнеры и даже сумки, которые можно подключить через USB-порт или прикуриватель», – уточнил эксперт.



Кроме того, есть и другие функциональные приспособления, например, столики, которые можно закрепить между подлокотниками или на «ножках» подголовника впереди стоящего кресла, держатели для бутербродов, подытожил Иванов.