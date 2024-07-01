На челябинском вокзале установили капсулы для сна

В Челябинске на железнодорожном вокзале установили капсулы для сна. Место отдыха оборудовано зарядным устройством, жалюзи и отделением для хранения багажа.

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«В зале «Комфорт+» железнодорожного вокзала Челябинск установили капсулы для сна. Спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа», – сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Каждая капсула рассчитана на одного отдыхающего. В стоимость входит и одноразовый комплект белья.



Воспользоваться услугой можно круглосуточно.

Стоимость аренды капсулы начинается от 300 рублей. Окончательная сумма будет зависеть от длительности пребывания.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что капсулы уже успешно внедрили на вокзалах разных городов страны. В Москве они пользуются особой популярностью.