За что туристы могут переплачивать даже в отелях «все включено»

Тур с пометкой «все включено» манит, но может обернуться счетом за дополнительные услуги. Эксперт по туризму Татьяна Сапронова рассказала о подвохах этой системы и за что туристам придется заплатить, отдыхая в таких отелях.

«Не всегда пакет «все включено» – это выгодно и хорошо. Если, например, туристы повторно едут в какое-то определенное место и уже знакомы с правилами и особенностями отеля, то сделка выгодная», – отметила эксперт.



По информации Сапроновой, в стандартных пакетах «все включено» обычно не входят качественные деликатесы и алкоголь. При заселении и бронировании тура следует уточнить, требуют ли за них доплату.

С парковкой и хранением багажа дело обстоит аналогично, они могут быть включены в пакет «все включено», но если мест мало, то могут быть дополнительные платежи. Уточните это заранее.

В разных отелях могут быть разные правила отмены бронирования. Если есть опасения, выбирайте отели, где отмена бронирования бесплатна.

Эксперт также подчеркнула, что пакет «все включено» не всегда считается выгодным. По мнению Сапроновой, если турист ценит разнообразие и хочет увидеть много нового, то такой тур не для него, передает RuNews24.ru.

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