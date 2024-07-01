Что нельзя делать туристу в КНДР: важные советы

Перед тем как начать планировать ваше путешествие, важно учитывать, что Северная Корея является практически закрытым государством со своими специфическими правилами и законами. Журналист «ФедералПресс» подготовил подборку важных советов о том, как стоит вести себя туристу, чтобы не попасть в неприятности при поездке в КНДР.

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Деньги

Во время вашего заезда в КНДР убедитесь, что у вас есть наличные в евро, долларах США или китайских юанях, иную валюту в Северной Корее не принимают. Лучше иметь купюры небольшого номинала (1, 5, 10 или 20 долларов/евро/юаней), чтобы избежать часто встречающейся проблемы с отсутствием сдачи у продавцов. Также стоит иметь в виду, что монеты, кроме евроцентов, и дорожные чеки в КНДР не котируются.

Банкоматов и терминалов для кредитных карт в КНДР нет. Поэтому не стоит рассчитывать на снятие наличности или оплату кредитной картой.

Обмен валюты на местную осуществляется исключительно в официальных пунктах. Если турист решит обменять деньги в незаконном обменнике по более выгодному курсу, его могут лишить всей суммы, депортируют из страны или даже арестуют.

Связь и интернет

Несмотря на то что в КНДР разрешен ввоз мобильных телефонов всех моделей, включая те, что оснащены GPS, вы вряд ли сможете использовать хотя бы один из них по прямому назначению. В Северной Корее нет международного роуминга из-за отсутствия соответствующего соглашения с международными операторами.

Для использования мобильной связи необходимо приобрести местную SIM-карту стандарта WCDMA (от 50 евро) или обратиться на ресепшн вашей гостиницы с просьбой организовать вам международной звонок. Точная стоимость не называется, но есть пометка «очень дорого».

Wi-Fi в гостиницах и других заведениях отсутствует. Для доступа к мобильному интернету необходимо приобрести SIM-карту в отеле в Пхеньяне. Стоимость этой услуги состоится из нескольких составляющих: покупки SIM-карты – 120 долларов, активация интернета – 90 долларов и оплата интернет-трафика – 0,38 доллара за один мегабайт.

Также в любой гостинице можно заказать услугу по отправке электронного письма весом до 30 килобайт примерно за 2,2 евро. Отправка осуществляется с адреса гостиницы, поэтому, если вы хотите получить ответ, лучше попросить отправителя указать в теме письма номер вашей комнаты в гостинице.

Еда в КНДР

Если у вас есть пищевые ограничения (например, вы вегетарианец или имеете пищевую аллергию), вам следует попросить вашего туроператора заранее сообщить об этом администрации отеля. В Северной Корее нет отдельного меню для вегетарианцев, но при этом повара готовы адаптировать блюда под запросы туристов.

Вот примерный перечень блюд, которыми вас будут кормить в КНДР: рис с мясом и овощами бибимбап, холодная гречневая вермишель нэнмен, бульгоги, кимчи и блюда из кальмара и осьминога.

Во избежание проблем со здоровьем туристам не рекомендуется пить воду из-под крана в Северной Корее. Вода в пластиковых бутылках доступна в любом отеле.

Какие лекарства нужно взять в КНДР

Помните, что в Северной Корее вы не сможете купить знакомые лекарственные препараты, а потому собрать аптечку для путешествий необходимо еще в России. Среди них должны быть:

базовые средства для лечения желудочно-кишечных расстройств, которые могут возникнуть из-за неизвестной еды;

несколько упаковок дезинфицирующих салфеток или спреев для поддержания гигиены в путешествии;

препараты, которые вы принимаете регулярно. Держите их при себе весь путь, не кладите в багаж из-за возможных задержек.

Какие вещи взять с собой в КНДР

Туристам рекомендуется взять с собой туалетную бумагу, так как ее часто бывает недостаточно в кафе и ресторанах в провинциальных городах, а также карманные фонарики и батарейки к ним – в Северной Корее иногда отключают электричество. Адаптер, переходник и зарядку для ваших устройств также следует взять с собой в связи с тем, что купить их на месте у вас не выйдет.

В КНДР беспрепятственно могут быть ввезены цифровые фотоаппараты и даже небольшие любительские видеокамеры, однако при их использовании помните о том, что говорилось в письменном согласии с правилами использования фото- и видеоматериалов в Северной Корее, которое вы заполняли на границе или при оформлении визы.

Формулировка согласия звучит примерно так: «Настоящим подтверждаю, что единственной целью моей поездки в КНДР является туризм. Все фото- и видеоматериалы, привезенные из КНДР, будут предназначаться только для частного использования. Заявляю, что вышеозначенные материалы не будут использованы для коммерческих целей и не будут переданы средствам массовой информации. Обязуюсь не давать интервью о моей поездке каким-либо СМИ без предварительного согласования».

В Северной Корее многие здания отапливаются плохо или не отапливаются совсем, поэтому нелишним будет захватить с собой комплект теплой одежды на случай похолодания.

Если вы планируете посетить Мавзолей, вам следует взять с собой комплект строгой одежды (брючный костюм, туфли, официальное платье).

Что нельзя брать с собой в КНДР

В Северной Корее допускается только государственно одобренная музыка и фильмы. К примеру, за просмотр или прослушивание южнокорейского контента вне зависимости от содержания, а также владения им предусмотрен срок от 5 до 15 лет лишения свободы. Любые компакт-диски, кассеты, флешки и т. д., содержащие запрещенную музыку, подлежат немедленному уничтожению. За распространение запрещенных фильмов и песен в КНДР предусмотрена смертная казнь.

То же касается и печатной литературы: книги с пропагандой западного образа жизни, а также изданные на Западе книги о Северной Корее (включая туристические путеводители) официально запрещены к ввозу.

Также к провозу в КНДР запрещены животные, семена растений, химикаты и т. д. Все свои ценные вещи обязательно задекларируйте в таможенной декларации.

Что нельзя делать в КНДР

Туристам стоит быть максимально вежливыми и приветливыми с гидами, не нужно задавать им провокационных вопросов, вводить в неудобные ситуации. В Северное Корее принято оставлять гидам чаевые от 20 евро или небольшие подарки, например, сигареты для мужчин и губные помады для женщин.

По окончанию дневной экскурсионной программы у туристов начинается свободное время, которое можно проводить только внутри своего отеля. Покидать его пределы строго запрещено.

Во время экскурсий необходимо следить за тем, чтобы не отставать от своей группы и гида. Это правило касается абсолютно всех прогулок: как на свежем воздухе, так и в помещении.

Фотографировать и снимать на видео что угодно в Северной Корее можно только с разрешения гида. Строго запрещена съемка на контрольно-пропускных пунктах, военных объектах.

Нельзя слишком долго отвлекать разговорами местных жителей на улице и устраивать им долгие фотосессии. Вы уедете, а у людей могут быть проблемы из-за вашего пристального внимания.

Ни в коем случае не пытайтесь шутить или как-либо взаимодействовать с символикой КНДР и изображениями лидеров страны. Любые меры в отношении государственных плакатов, фотографий лидера и правительственных постеров могут рассматриваться правительством как акт пренебрежения в отношении действующей власти и лично лидера КНДР Ким Чен Ына. Нарушителю грозит тюрьма или отправка на каторгу.

Кроме того, в Северной Корее запрещено носить синие джинсы, так как они воспринимаются как символ американизации. Также могут возникнуть проблемы из-за пирсинга, ярко окрашенных волос, вызывающей и слишком открытой одежды.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, сколько стоят туры в Северную Корею и какие путевки предлагают российские туроператоры.