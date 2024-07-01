«Курортный обман»: как путешественникам защитить свои права

Москвич отсудил более 200 тысяч рублей у турфирмы, которая сорвала его отпуск, а после отказалась возвращать средства. К сожалению, организаций, готовых устроить «курортный обман», немало. Куда обращаться, если отпуск сорвался, и на какие уловки идут мошенники, узнала «Вечерняя Москва».

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На днях Люблинский суд Москвы обязал агентство «ТурПрайсКорп» выплатить клиенту 223 тысячи рублей. Ранее житель столицы приобрел у них путевку в турецкий курортный город Сиде за 74 тысячи рублей. После оплаты агентство аннулировало тур и отказалось возвращать деньги. Мужчина подал жалобу в Роспотребнадзор из-за нарушения своих прав. Ведомство направило иск в суд с требованием взыскать с организации не только стоимость тура, но и неустойку со штрафом.

Все по закону

Правила возврата средств за путевки описывают законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в РФ». Причем клиент может расторгнуть договор в любое время. Организаторы поездки должны вернуть ему средства за вычетом уже понесенных расходов. Если же турист не может поехать в путешествие по независящим от него причинам, он может получить всю сумму. Для начала нужно отправить претензию оператору. На ответ должно уйти не более 10 дней. По истечении этого срока следует обращаться в суд. Параллельно стоит написать в Роспотребнадзор.

Эксперты же отмечают: сфера туризма оказалась благодатной для жуликов, и только бдительность поможет не попасться в руки аферистов.

Липовая скидка

Нередко некие турфирмы предлагает путевку на 10– 20 процентов дешевле, чем конкуренты. Сначала идет все отлично, но уже перед выездом клиенту сообщают: бронирование отменено. Турфирма объясняет, что отель сам не рассчитал число свободных мест и случился овербукинг. Тогда агентство предлагает другой отель.

— Турист, конечно, соглашается. Но вместо предполагаемого пятизвездочного отеля он попадает в сомнительного вида гостиницу, — рассказывает юрист общества защиты прав потребителей Игорь Левицкий. — Но турфирма и не бронировала изначальный отель, был только тот, что дешевле. Так часть денег уходит в карман организации.



Фирма испарилась

А вот еще вариант «развода». Недавно открывшееся агентство обещает недорогие туры. Их разбирают. Но через несколько месяцев агентство испаряется.

— Не верьте в туры по очень низким ценам, если они не горящие, — пояснил Игорь Левицкий. — Зайдите на сайт «Турпомощь». Там есть реестр операторов, отображаются агенты, с которыми заключен договор о помощи. Не нашли своего турагента — насторожитесь.



Шиш вместо визы

Нередко турагентства берут оформления виз на себя. Иногда в них отказывают, но на этот случай менеджер турфирмы предлагает оформить страховку от невыезда.

— Потом выясняется, что консульство «не успело рассмотреть паспорта» клиентов. Агент тут же предлагает путевки в безвизовые страны. Якобы по той же цене. И многие соглашаются, — рассказывает Левицкий. — Фактически же турагент никуда документы не отправлял. Деньги за визовый сбор и страховку он просто украл.



При оформлении полиса от невыезда требуйте реальный полис от страховой компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества:

— Мошенники наживаются на нашем желании сэкономить. Они завлекают своих жертв прежде всего низкими ценами и горящими путевками. Не ведитесь на призрачные выгоды — доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Меньше верьте отзывам в интернете — они могут быть фальшивыми.



ВАЖНО

Чтоб не нарваться на мошенников, загляните в Единый федеральный реестр туроператоров на сайте Минэкономразвития — economy.gov.ru