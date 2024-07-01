Эксперт назвал выгодный для оформления отпуска месяц

Июль стал наиболее выгодным месяцем для отпуска, потому что в нем будет много рабочих дней и нет государственных праздников. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил директор компании развития общественных связей Дмитрий Дударев.

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— В июле, как и в любом другом месяце существует возможность воспользоваться присоединением выходных, которые помогут оптимизировать затраты и продлить время отдыха без потери своего дохода, — рассказал Дударев.



По его словам, в некоторых случаях это способствует также его увеличению. Начать отпуск стоит с субботы, а не с понедельника. Кроме того, отсутствие праздников влияет на зарплату. Стоимость рабочего дня будет ниже, чем в другие месяцы, поэтому потери при отпуске будут меньше, передало РИА Новости.

Руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая заявила, что россиянам не стоит рассчитывать на горящие путевки. По ее словам, туристические операторы перестали выкупать огромное количество чартеров.

Сезон отпусков люди стараются урвать горящие туры или пакетные предложения по оптимальным ценам. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие направления сейчас популярны и наиболее выгодны.