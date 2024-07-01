Вещи, за которые отель может «содрать» денег даже при All Inclusive

На этот вопрос специально для RuNews24.ru подробно ответила эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова. Собеседница не только рассказала, как не оказаться обманутым, но также назвала три подвоха системы «всё включено».

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1. Мини-бар, еда

Одна из причин доступности тура – не слишком большое разнообразие блюд, простые и недорогие продукты, маленький выбор свежих фруктов, овощей, мяса на гриле. В разгар сезона гостиницы часто экономят, готовят на «поток», без тщательного подхода и кулинарных шедевров. На отдыхе хочется пробовать деликатесы, свежие продукты, напитки и алкоголь хорошего качества. В большинстве случаев в стандартный пакет «всё включено» это не входит. Гостям предлагается стандартный «шведский стол», наполнение которого будет зависеть от уровня отеля и страны. Поэтому, если турист рассчитывает на качественные коктейли и другие спиртные напитки, покупать такой тур нет смысла. В день приезда нужно уточнить, требует ли дополнительной оплаты мини-бар. Как правило, он тоже за дополнительную плату.

2. Парковка, хранение багажа

Для тех, кто путешествует на своем автомобиле или берет его на прокат, стоит уточнить условия парковки на территории отеля. Она может входить в систему «всё включено», но если отдыхающих много, а бесплатных мест – ограниченное количество, то, как правило, они всегда заняты. Вопрос можно решить с администрацией отеля, но сделать это нужно сразу, чтобы в конце отдыха не получить дополнительный чек на оплату. Также бывает, что в тариф не входит услуга хранения багажа. Сумма небольшая, но узнать о вынужденной доплате в день выезда не всегда приятно.

3. Отмена бронирования

Покупая пакет All Inclusive, нужно понимать, что это всего лишь формулировка, а правила в каждом отеле – свои. Например, бывает, что отмена бронирования номера влечет за собой штрафные санкции, которые нужно будет обязательно оплатить. Уточнять это нужно заранее, и желательно предусматривать возможность корректировки планов. Если есть опасения, что тур будет отменен или перенесен, лучше обращать внимание на номера, где отмена брони – бесплатная.