Чат-бот для туриста при поиске авиабилетов – помощник или пустышка

Для многих туристов поездка начинается с поиска авиабилетов – на желаемые даты и хорошо бы подешевле. Быстрый выбор из нескольких вариантов уже давно предлагают многочисленные сайты-поисковики. Редакция протестировала чат-боты в телеграм-каналах, которые позиционируют как удобный способ подыскать недорогие варианты перелетов.

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Преимущества классики

Основное преимущество билетного агрегатора – перечень рейсов с ценами на заданную дату. И чем больше разных предложений, тем лучше – туристу остается только выбрать подходящий для него маршрут. И как опция – подписаться на рассылку новых вариантов.

Поисковые запросы содержат пункты вылета и прибытия, класс обслуживания и количество требуемых мест. Среди возможных фильтров – наличие стыковок и времени в пути, багажа и предпочитаемые авиакомпании, требуется ли виза, ограничение по стоимости и способы оплаты. Из дополнительных функций – предложения на ближайшие даты и календарь низких цен, составление сложного маршрута с остановками в промежуточных городах.

Создатели интерфейсов сайтов-поисковиков упростили процесс выбора за счет встроенных подсказок. Популярные агрегаторы также обзавелись мобильными приложениями для смартфонов. Появление чат-ботов по идее следует воспринимать как следующий шаг в удобном подборе туристами авиабилетов.

Бот обещал низкие цены

Метапоисковики по-разному позиционируют свои чат-боты в телеграм-каналах, хотя общая суть одна – найдем дешевый авиабилет. Поэтому редакция решила посмотреть, что новинка представляет собой на практике.

У сервиса «Авиасейлс» методика оформления запроса для тг-бота ничем не отличается от ранее отработанных методов. Только вместо привычной интернет-страницы с окнами для заполнения – диалог между роботом и подписчиком.

Общение началось довольно приятно – с быстрого создания подписки. Сначала робот запросил место отправления и город прилета. Затем последовали уточнения: нужен билет в одну сторону или туда-обратно, предложил выбрать месяц для поездки, желательный день недели или точную дату, спросил про длительность и наличие багажа, а также возможен ли вариант со стыковкой. И последний вопрос – задать потолок стоимости билета. За round trip Москва – Казань – Москва с запасом было поставлено 50 тыс. руб.

Подтвердив, что созданный запрос под присмотром, робот пообещал выйти на связь. Однако прошел день-другой, но варианта подешевле в чате так и не появилось. Точнее, вообще не было никакого ответа. На сайте поисковика на подбор и бронирование авиабилетов в желаемую Казань в августе ушло бы всего несколько минут.

Роботы популярных поисковиков

Помощника для приобретения авиабилетов создали и в Т-Банке (бывший Тинькофф). В телеграм-канале бот сообщил, что найдет самые выгодные билеты в диапазоне плюс-минус 1–3 дня, а клиентам банка пообещал кешбэк и бонусы. Затем перенаправил на сайт, где после заполнения формы был затребован номер телефона, хотя для рассылок вполне достаточно и чата.

У агрегатора МТС Travel чат-бот общительный и любознательный. Сразу задал вопрос о предпочтениях в отдыхе и предложил выбрать ответ из нескольких возможных – активный, культурный, гастрономический, велнес и расслабление. И дальше робот дал совет отправиться в Армению, не интересуясь ни желаемым направлением, ни предпочтительной датой.

Совсем простенький MetaMetaBot реально подсказал, в какой день самый дешевый авиабилет (за 2,4 тыс. руб.) в ту же Казань и минимальную стоимость перелета в Бангкок на конкретную дату и дал ссылки на метапоисковик.

Похожий функционал заявлен и у бота поисковика OneTwoTrip, однако на вопросы робот не ответил. Чат-бот у сервиса «Купибилет» прежде всего попросил оформить подписку на телеграм-канал, однако после этого поиском билетов так и не занялся.

Шуму много – толку мало

Туристы не оценили чат-боты по поиску авиабилетов.

«Мировые билеты вообще не ищет, с 11 мая по подписке ни одного предложения на 13 июня», – написали в паблике о помощнике из «Авиасейлса».



Удивил пользователей и функционал робота у Т-Банка:

«Неудобно, проще сразу на сайт зайти: чтобы получить одно действие, надо сделать три».



В чатах пришли к выводу, что пока от подобных ботов толку ноль. И отметили, что, скорее всего, расчет на то, чтобы увеличить количество подписчиков в телеграм-каналах. Возможно, когда-то они действительно будут помогать быстро и просто искать авиабилеты, посчитали оптимисты.