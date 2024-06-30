Турэксперт заявил, что не стоит рассчитывать на горящие путевки

Цены на отдых в Турции значительно выросли, но курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью среди россиян. Об этом сообщила руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая.

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Специалист сообщила, что Турция до сих пор пользуется глобальной тенденцией и остается в лидерах по популярности. Савицкая рассказала об очень простом лайфхаке, чтобы сохранить достойную стоимость на путешествие. По ее словам следует бронировать поездку заранее, чтобы повышение цен никак не отразилось на отпуске.

Эксперт добавила, что выбор внутреннего или зарубежного туризма зависит от намерений поездки. Рассчитывать на горящие путевки не стоит, туристические операторы перестали выкупать огромное количество чартеров.

"Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею", — передало слова Савицкой 360.ru.



Сезон отпусков люди стараются урвать горящие туры или пакетные предложения по оптимальным ценам. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие направления сейчас популярны и наиболее выгодны.