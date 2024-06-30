Три необычных совета, которые помогут обезопасить себя на отдыхе у воды

Порой самые незначительные мелочи могут спасти жизнь. Помимо общеизвестных правил, эксперт по безопасности плавания Адам Качмарчи поделился с Yahoo Life необычными полезными советами.

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Выбирайте яркие купальники

Этот совет одинаково целесообразен как для детей, так и для взрослых. Дело в том, что яркие цвета пляжной одежды помогают быстрее заметить человека под водой и оказать помощь. Таким образом, максимально полезными будут яркие расцветки, например, неоново-желтый или красный. Оттенки синего и зеленого, напротив, могут быть трудноразличимы в воде.

Не плавайте в одиночку

Никогда не плавайте без напарника, даже если вы уверены в себе. На помощь, в случае чего, может позвать даже ребенок, при этом если ваше исчезновение под водой, например, в случае недомогания, никто не заметит — шансы на спасение будут минимальными. Купайтесь в водоемах и бассейнах только в присутствии спасателя или других людей и никогда не оставляйте детей без присмотра.

Учите и учитесь плавать

Учить ребенка плавать лучше всего начиная с раннего детства — прежде всего важны базовые навыки: держаться на воде без паники и уметь вынырнуть к воздуху. Если глубоко вдохнуть и расслабиться, утопление не грозит даже не умеющим хорошо плавать. Об этом следует помнить и взрослым. В конце концов, научиться плавать можно даже во взрослом возрасте — например, с помощью тренера в бассейне.