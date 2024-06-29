Дешево и комфортно: эти советы помогут вам сэкономить на авиаперелетах

Во время путешествий львиная доля бюджета уходит на авиабилеты, но некоторые туристы умудряются летать бюджетно. Чтобы сэкономить на авиаперелетах можно воспользоваться 13 лайфхаками, которыми мы с вами делимся.

Перелеты на лоукостерах

У лоукостеров в отличие от обычных авиакомпаний цены на билеты ниже, если вы непритязательны и можете обойтись без сервиса на борту – посмотрите цены на билеты у лоукостеров. Единственное исключение – долгий перелет, поэтому если кресла не откидываются, лучше не экономить на стоимости перелета.

Ранняя бронь

Цена на авиабилет меньше, чем перед вылетом, когда только открывается продажа на нужную дату. Чем ближе дата отправления, тем дороже билеты – на них растет спрос. Старайтесь покупать билеты как можно раньше, и помните: в некоторых авиакомпаниях невозвратные билеты стоят дешевле, поэтому читайте правила обмена и возврата билетов.

Следите за динамикой цен

Проверяйте регулярно цены на билеты, лучше ежедневно и несколько раз в день. Иногда перевозчик снижает цены только на несколько часов, а иногда – на несколько мест в салоне самолета.

Выбирайте ночь вторника

Рейсы в середине недели, например, во вторник или среду, обычно дешевле, чем в выходные дни. Рейсы поздно ночью или рано утром также могут быть более доступными, можно выбрать дни, когда билеты дешевле.

Пересадки

Прямые рейсы дороже, большинство туристов хотят лететь без пересадок. Но, бронируя перелет с пересадками, важно закладывать на них минимум три часа, а если есть багаж – еще больше. Обычно можно сэкономить значительные суммы на рейсах с пересадками.

Билеты в соседние аэропорты

В некоторых городах несколько аэропортов, поэтому цены на перелет могут значительно отличаться. Иногда намного выгоднее потерять пару часов и прилететь в соседний город, а затем добраться до нужного места на поезде или автобусе.

Сайты-агрегаторы

Сайты-агрегаторы собирают информацию о ценах на авиабилеты из разных источников, воспользуйтесь ими для сравнения цен и поиска дешевых вариантов. Популярные в России агрегаторы: aviasales.ru, tutu.ru, sletat.ru и другие.

Ищите скидки

Авиакомпании часто объявляют скидки на билеты, особенно лоукостеры. На некоторых сайтах можно оформить подписку на акции. Уведомления о бюджетных предложениях вы получите на почту или в приложении.

Подписка на тематические паблики

В соцсетях есть паблики со скидками на авиабилеты, причем информация о десятках компаний. Ежедневно в пабликах появляются новости об акциях у авиаперевозчиков, главное успеть увидеть самое выгодное предложение. Иногда пользователи в комментариях делятся ценной информацией о скидках, бывают очень интересные предложения.

Программы лояльности

Для постоянных клиентов авиакомпании предлагают программы лояльности, за каждый полет идет начисление баллов. Их можно обменять на бесплатные билеты, получить скидки или другие преференции (приоритетная посадка, бесплатный багаж).

VPN и режим инкогнито

Цены на авиабилеты могут отличаться даже в зависимости от вашего местоположения. Используйте VPN, меняйте в поисковике название страны, откуда вы ищете билеты, смотрите на разницу цен. Иногда можно неплохо сэкономить. И лучше искать в режиме инкогнито. Например, в Яндекс-браузере перейти в такой режим можно при помощи клавиш Ctrl + Shift + N. В Windows и Linux или ⌘ + Shift + N в macOS.

Путешествуйте без багажа

Авиакомпании берут дополнительную плату за багаж, поэтому обходитесь ручной кладью. К тому же, будет меньше хлопот при регистрации и получении багажа – экономия денег, времени, а иногда и нервов.

Изучите направление

Очень много зависит и от направления, поищите в Сети личный опыт тех, кто недавно летал по такому маршруту для его оптимизации. Обратите внимание на особенности полетов в Стамбул и из Стамбула: через этот город из России можно улететь во многие страны.

Все предложенные советы легко выполнимы, например, если купить билеты заранее и по акции, лететь лоукостерами с пересадкой, а с собой взять только ручную кладь – экономия будет значительной.