В Роскачестве напомнили, что за купание с собакой могут оштрафовать

В Роскачестве напомнили, что за купание на пляже с собакой могут оштрафовать
В предстоящие выходные и преимущественно весь июль многие регионы будут во власти палящего солнца и высоких температур. Спасаться от зноя люди по традиции станут в том числе на пляжах, нередко забывая об элементарных правилах поведения у воды. А кто-то прихватит с собой и домашнего питомца, рискуя нарваться из-за этого на штраф или конфликты с окружающими. Но есть и другие обстоятельства, о которых нужно помнить на отдыхе. О них «Парламентской газете» рассказали в Роскачестве и Роспотребнадзоре.
В правилах пользования пляжами в России, утвержденных приказом МЧС от 30 сентября 2020 года, содержится перечень запретов для посетителей пляжей.
Что нельзя:
- мусорить,
- использовать не по назначению пляжное оборудование и спасательные средства,
- купаться, если на берегу подняли красный или черный флаги. Это значит, что вода неспокойна,
- заплывать за буйки, срывать или притапливать их,
- прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений,
- плавать на досках, бревнах или лежаках,
- устраивать игры на воде,
- подавать ложные сигналы тревоги,
- оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.
Еще один запрет — на посещение пляжа с животными. Если, конечно, это не собака-поводырь.
«Сделано это в первую очередь для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, а также обезопасить окружающих. Ведь животное может проявить агрессию или спровоцировать приступ аллергии, — объяснила «Парламентской газете» эксперт Роскачества Марина Боровкова. — Но если пляж дикий или не предназначен для купания людей, собаку туда привести можно. Поэтому владельцам домашних животных, не желающих оставлять своих любимцев дома, рекомендую искать такие места».
В Москве за купание с любимым песиком могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от пятисот рублей до тысячи.
В Роспотребнадзоре читателям нашего издания дали другие полезные советы:
- не входить и не прыгать в воду после долгого пребывания на солнце,
- на пляж брать головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик,
- не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи или посуду.
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