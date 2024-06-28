В Роскачестве напомнили, что за купание с собакой могут оштрафовать

В предстоящие выходные и преимущественно весь июль многие регионы будут во власти палящего солнца и высоких температур. Спасаться от зноя люди по традиции станут в том числе на пляжах, нередко забывая об элементарных правилах поведения у воды. А кто-то прихватит с собой и домашнего питомца, рискуя нарваться из-за этого на штраф или конфликты с окружающими. Но есть и другие обстоятельства, о которых нужно помнить на отдыхе. О них «Парламентской газете» рассказали в Роскачестве и Роспотребнадзоре.

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В правилах пользования пляжами в России, утвержденных приказом МЧС от 30 сентября 2020 года, содержится перечень запретов для посетителей пляжей.

Что нельзя:

мусорить,

использовать не по назначению пляжное оборудование и спасательные средства,

купаться, если на берегу подняли красный или черный флаги. Это значит, что вода неспокойна,

заплывать за буйки, срывать или притапливать их,

прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений,

плавать на досках, бревнах или лежаках,

устраивать игры на воде,

подавать ложные сигналы тревоги,

оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

Еще один запрет — на посещение пляжа с животными. Если, конечно, это не собака-поводырь.

«Сделано это в первую очередь для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, а также обезопасить окружающих. Ведь животное может проявить агрессию или спровоцировать приступ аллергии, — объяснила «Парламентской газете» эксперт Роскачества Марина Боровкова. — Но если пляж дикий или не предназначен для купания людей, собаку туда привести можно. Поэтому владельцам домашних животных, не желающих оставлять своих любимцев дома, рекомендую искать такие места».



В Москве за купание с любимым песиком могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от пятисот рублей до тысячи.

В Роспотребнадзоре читателям нашего издания дали другие полезные советы:

не входить и не прыгать в воду после долгого пребывания на солнце,

на пляж брать головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик,

не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи или посуду.

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