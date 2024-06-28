Крупнейшая авиакомпания переложила на пассажиров свои расходы

Вторая по объемам перевозок в Европе авиакомпания Lufthansa ввела экологический сбор на всех рейсах, отправляющихся из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Он применяется ко всем бронированиям, размещенным после 26 июня на вылеты с 1 января 2025 года.

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Размер таксы составляет от 1 до 72 евро – в зависимости от дальности полета и класса обслуживания. По минимуму заплатят те, кто летит по Европе: в экономе сбор составляет от 1 до 5 евро, в бизнесе – от полутора до 7 евро. На дальнемагистральных линиях доплата колеблется между 8 и 12 евро в экономклассе и 9–18 евро в премиуме. С тех, кто намерен лететь на другие континенты бизнесом, возьмут от 18 до 36 евро, а с пассажиров первого класса – от 36 до 72 евро.

Это касается как рейсов самой Lufthansa, так и других компаний группы: Austrian, Brussels, Eurowings, Swiss, Air Dolomiti, Discover, Edelweiss и др.

Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, сбор введен в связи с необходимостью покрыть издержки, которые постоянно растут из-за ужесточения экологических норм. Среди них – введение двухпроцентной квоты на использование «устойчивого» авиатоплива (SAF). Оно производится из отработанного масла, жиров, коммунальных отходов и позволяет снизить выбросы CО2 на 80%.

«Lufthansa Group ежегодно инвестирует миллиарды долларов в новые технологии <...> Однако в ближайшие годы авиакомпания не сможет самостоятельно нести постоянно растущие дополнительные расходы, связанные с нормативными требованиями. Часть этих ожидаемых расходов на 2025 год теперь будет покрыта за счет новой надбавки к экологическим расходам», – указано в заявлении.



Ранее экосборы ввели некоторые другие перевозчики, однако они носят добровольный характер. Turkish Airlines, например, предлагает пассажирам заплатить «налог» за ущерб, нанесенный природе. У «Аэрофлота» можно посадить дерево в одном из нацпарков и тем самым компенсировать «углеродный след».

В России многие пассажиры относятся к экосборам с прохладцей. По результатам опроса, в котором приняли более 1400 подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», видно, что большинство считает тему выбросов CO2 раздутой «зеленым лобби», и поэтому никакой сбор не нужен.

Однако умелое использование экологической повестки может стать одним из инструментов маркетинга. На прошедшей в апреле конференции Яндекс.Путешествий отельеры приводили примеры привлечения клиентов, которым близки принципы «устойчивого туризма». Это использование натуральных материалов, отказ от одноразовой посуды и упаковки, сортировка мусора, минимизация стирок, уборок, экономия воды и т. д.