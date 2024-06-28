Как сэкономить при планировании отпуска

Сэкономить семейный бюджет во время планирования отпуска возможно, если заблаговременно распланировать поездку. Об этом рассказали профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Зайцева и директор центра развития международного туризма фонда «Центр стратегических разработок» Юлия Максутова.

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По мнению экспертов, важно начинать планировать отпуск за несколько месяцев — как зимний, так и летний. В целях экономии они также посоветовали отдать предпочтение не «горячим» летним месяцам, а тем, которые пользуются меньшим спросом, например сентябрю.

Для отдыха большой компанией или семьей рекомендуется выбирать не гостиницы, а съемные квартиры или апартаменты. Это, по мнению специалистов, поможет существенно сэкономить траты. Кроме того, при отслеживании «горячих» туров у крупных агентств есть шанс, что их предложения окажутся более бюджетными, чем самостоятельно спланированный отпуск, передает деловой журнал «Профиль».

В сезон отпусков люди стараются урвать горящие туры или пакетные предложения по оптимальным ценам. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие направления сейчас популярны и наиболее выгодны.