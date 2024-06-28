После выселения из отеля часто возникает ситуация, когда до вылета рейса остается еще много времени. Не хочется тратить последние часы отпуска на то, чтобы таскать с собой тяжелые чемоданы. К счастью, существует несколько удобных вариантов решения этой проблемы.

Первый способ – заплатить за поздний выезд из номера. Это позволит вам оставить багаж в комнате и спокойно провести оставшееся время. Однако стоит учесть, что данная услуга может быть довольно дорогой, особенно в высокий сезон.

Второй вариант – воспользоваться камерой хранения в самом отеле. Многие гостиницы предоставляют такую услугу своим гостям, часто бесплатно или за небольшую плату.

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Также можно сдать вещи в камеру хранения аэропорта. Этот вариант особенно удобен, если вы хотите отправиться на прогулку по городу прямо перед вылетом. В большинстве аэропортов есть специальные помещения для хранения багажа, где ваши вещи будут в безопасности до момента регистрации на рейс.