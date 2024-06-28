Как подготовиться к первому путешествию на самолете

В первую очередь, эксперт рекомендует проверить документы. В России главным документом является паспорт, а для детей также необходимо свидетельство о рождении с круглой красной печатью, подтверждающей гражданство ребёнка. Наличие этой печати обязательно даже при поездках в Абхазию или Грузию. В противном случае вас могут не пустить на рейс.

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Если вы планируете поездку за границу, важно иметь при себе загранпаспорт. Кроме того, стоит проверить документы у детей. Они могут быть вписаны в загранпаспорт одного из родителей, но некоторые страны требуют наличия своего документа у ребёнка.

Если дети едут с одним из родителей, необходимо оформить нотариально заверенную доверенность от обоих родителей. У сопровождающего взрослого обязательно должен быть российский паспорт.

Для того чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно во время перелёта, особенно если он впервые проходит паспортный контроль, рекомендуется подготовить его заранее. Многих детей пугает обстановка в аэропорту, отметила она в разговоре с «Тульской службой новостей».

Приезжать в аэропорт нужно заблаговременно, особенно если вы летите впервые. Лучше всего приехать за три часа до вылета. В это время начинается регистрация на рейс.

Во многих авиакомпаниях есть онлайн-регистрация. Она начинается за 30 часов до вылета и завершается за 40 минут до него. Если такая услуга доступна, ею можно воспользоваться. Однако стоит учитывать, что некоторые авиакомпании взимают плату за онлайн-регистрацию, пояснила эксперт.

При регистрации в самолёте можно выбрать место. При онлайн-оформлении это можно сделать самостоятельно, а в аэропорту вам поможет сотрудник. Его можно попросить выбрать желаемый ряд.

Также при перелёте стоит подумать о багаже. Он должен соответствовать габаритам и весу, указанным в правилах перелёта авиакомпании. Чтобы сохранить свой чемодан, лучше обмотать его плёнкой или купить специальный чехол. К сожалению, грузчики не всегда бережно относятся к вещам пассажиров, подчеркнула специалист.

В багаже не должно быть предметов, запрещённых к перевозке. К ним относятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, намагниченные предметы, оружие и малогабаритные средства для личного передвижения, работающие на литиевых батареях.

Если вы потеряли багаж или что-то забыли на борту самолёта, можно обратиться в представительство авиакомпании в аэропорту или на стойку «Lost and found». Там нужно будет написать заявление, и багаж вернут. Это также касается вещей, забытых на борту судна: курток, сумок, кофт. Однако стоит учитывать, что багаж считается пропавшим, если он находится в задержке 21 день. Только после истечения этого срока вы можете предъявить авиакомпании претензию, заключила турагент.

Ранее сообщалось, что турагенты из ФРГ пригрозили турецким отельерам включением в «черный список», а туристы, организующие отдых самостоятельно, чаще всего едут в страны СНГ.