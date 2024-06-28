Названы главные причины переноса отпуска

Загрузка на работе, финансовые проблемы и семейные обстоятельства - основные причины переноса отпуска россиянами. Это выяснили сервис «Работа.ру», пишут «Известия».

Также среди причин указан отказ работодателя согласовать отпуск, изменение планов, смена места работы, проблемы со здоровьем. Опрос показал, что почти четверть россиян переносили свой отпуск в этом году.

В среднем, по словам респондентов, у них накопилось 28 дней отпуска. Причем у мужчин их немного больше (33 дня), чем у женщин (25 дней). Но все же 56% опрошенных россиян успевают отгулять все положенные дни отпуска в году.