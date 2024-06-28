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Россияне назвали главные причины переноса отпуска

Загрузка на работе, финансовые проблемы и семейные обстоятельства - основные причины переноса отпуска россиянами. Это выяснили сервис «Работа.ру», пишут «Известия».

Названы главные причины переноса отпуска
© РИА Новости

Также среди причин указан отказ работодателя согласовать отпуск, изменение планов, смена места работы, проблемы со здоровьем. Опрос показал, что почти четверть россиян переносили свой отпуск в этом году.

В среднем, по словам респондентов, у них накопилось 28 дней отпуска. Причем у мужчин их немного больше (33 дня), чем у женщин (25 дней). Но все же 56% опрошенных россиян успевают отгулять все положенные дни отпуска в году.

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