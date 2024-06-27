Почти половина россиян выбирают самостоятельный туризм

Почти половина принявших в новом исследовании россиян (48%) предпочитают планировать путешествия самостоятельно, а не покупать готовые туры.

Из них 39% респондентов сами покупают билеты и бронируют отели, а 9% всё же чередуют самостоятельные путешествия с покупкой туров, сообщает Life.ru со ссылкой на исследовательский центр НАФИ.

Согласно полученным данным, большинство (62%) россиян за последние три года путешествовали как по стране, так и за границу.

При этом доля самостоятельных путешественников выросла на 11 пунктов за пять лет, а доля тех, кто приобретает туристические туры под ключ, сократилась на 5%.

Кроме того, с 2019 число россиян, самостоятельно бронирующих отели и покупающих авиа- или ж/д билеты, увеличилась вдвое.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей поделился мнением о перспективах глэмпингов в России.