Тюменские турагенты рассказали, когда появятся горящие путевки за границу

Горящие путевки за границу появляются за 2-4 дня до вылета. Но это в том случае, если останутся места на самолет или не распродадутся номера в отелях. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова.

© РИА Новости

«Горящие путевки появляются за 2-4 дня до вылета. В основном пропадают самые недорогие варианты. Они возникают, когда еще остались места на чартерные рейсы или в отелях», — рассказала турагент.



По словам Захаровой, летом в Турцию ждать дешевых путевок не стоит. Обычно в сезон отпусков они если и остаются, то это будут отели не на первой линии.