Деньги не в кассу: как туристов «разводят» на курортах

В Сети обсуждают историю девушки, которую обманули почти на пять тысяч рублей из-за рисунка единорога на руке дочери. По словам пострадавшей, уличные художники не упомянули, что небольшая цена в прейскуранте указана за квадратный сантиметр, а не за всю работу целиком. Эксперты предупреждают: это не единственный вариант "развода", который может поджидать туристов. Рассказываем, как на отдыхе не угодить в ловушку мошенников.

Итоговая цена

Обман с рисунками и временными татуировками на российских курортах существует уже не первый год, напомнил в беседе с Москвой 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, встречаются и другие подобные "разводы". Например, когда предлагают сфотографироваться с чем-то или на фоне чего-то.

"Вдруг выясняется, что это стоит условно три тысячи рублей, хотя до съемки никто об этом не говорил", – пояснил он.



Подобная ситуация может возникнуть и с теми, кто решил сделать фотографию на память с ростовыми куклами, добавила в беседе с Москвой 24 юрист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

"Продавец должен рассказать об итоговой стоимости. Если этого не было, вы можете просто уйти не заплатив, потому что от вас скрыли существенные условия. Можно также обратиться в Роспотребнадзор", – заметила юрист.



Также "развести" покупателя могут и в прибрежных магазинах: нередко продавцы указывают стоимость товара за 100 граммов и прописывают это мелким шрифтом, который способен разглядеть не каждый. В этом случае также стоит заявить в Роспотребнадзор, объяснила Бондаренко.

Платная парковка

Еще один вид мошенничества на российских курортах – оплата стоянки авто. По словам Алексана Мкртчяна, жулики представляются "парковщиками" и, ссылаясь на якобы платную услугу, предлагают отдать им деньги. Взамен автомобилисту могут даже выдать квитанцию, но юридической силы она не имеет, подчеркнул эксперт.

Аналогичная ситуация может произойти и на пляжах. По словам эксперта, отдыхающим предлагают оплатить исключительно наличными лежаки, зонтики или туалет. Однако все это незаконно, и турист может обратиться в полицию, подчеркнул Мкртчян.

Цена такси

Еще один распространенный способ – завышенная стоимость такси. По словам специалистов, водители поджидают свою жертву прямо на перроне железнодорожного вокзала или в зоне выдачи багажа в аэропорту, после чего предлагают отвезти в нужное место якобы по рыночной стоимости. Но, как правило, цена такой поездки в несколько раз завышена.

По словам Мкртчяна, на эту уловку обычно ведутся пенсионеры без смартфонов или семьи с детьми, которые приехали с тяжелыми чемоданами.

Сайты-двойники

Попасться на крючок аферистам можно не только на самом курорте, но и до него. Одна из самых популярных историй – бронирование жилья через мошеннический сайт-клон. Поддельные страницы отелей почти не отличить от оригинала, поэтому туристы без сомнений переводят деньги. Но при заселении выясняется, что путешественники попались в ловушку, предупредил Алексан Мкртчян.

Чтобы не потерять средства и не испортить отдых, он призвал бронировать отели через туроператоров.

"Если брать Краснодарский край, Абхазию, Крым, то цены на отели у них бывают даже ниже, чем напрямую. Все потому, что туроператоры выкупают номера еще в январе – феврале", – заметил он.



При этом мошенники часто привлекают внимание туристов акциями на гостиницы, заманивая предложениями в несколько раз дешевле, чем у официальных представителей. Чтобы не стать жертвой аферистов, подобных сделок просто стоит избегать, заключил Мкртчян.