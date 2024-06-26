В Санкт-Петербурге шести пассажирам рейса до Калининграда чуть не отказали в перелёте из-за нехватки мест. Об этом пишет «Коммерсант» в среду, 26 июня.

Рейсы выполняла компания «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Четырёх клиентов всё же удалось посадить в самолёт из-за не явившихся на регистрацию пассажиров. Остальных зарегистрировали на рейс, который будет на следующий день. Им предоставят номер в местном отеле на ночь задержки перелета.

«Нам прислали другой самолёт, где меньше мест, чем мы думали. Поэтому вышло, что мы не пустили на рейс тех, кто не прошёл предварительную платную регистрацию», — уточнили в компании.

18 июня стало известно, что из-за сбоя в системе авиакомпания не допустила на свой рейс из Калининграда в Санкт-Петербург шестерых пассажиров. Собравшимся у офиса людям сотрудник сказал, что посадить в самолёт могут только одного из них. Пятеро остались в аэропорту. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура проверит авиакомпанию, несколько пассажиров которой не смогли вовремя улететь из Калининграда.