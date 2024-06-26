Почему ночные перелеты безопаснее и экономичнее, чем вы думаете

Ночные перелеты часто кажутся более рискованными из-за ограниченной видимости и снижения активности человека. Однако исследования показывают, что они столь же безопасны, а иногда и безопаснее дневных, благодаря современным технологиям и строгим регламентам. Издание Туристас объясняет, почему ночные перелеты безопаснее, чем кажется.

Самолетам требуется видимость только при взлете и посадке. Взлетно-посадочные полосы всегда хорошо освещены, а современные приборы и системы инструментальной посадки (ILS) компенсируют отсутствие визуальных ориентиров. Вероятность турбулентности ночью ниже, так как воздух еще не прогрелся. Пилоты анализируют прогнозы и выбирают маршруты, избегая турбулентных зон, а пассажиры часто спят, не замечая легких колебаний.

Ночные рейсы менее популярны, поэтому авиакомпании предлагают на них скидки. Меньший спрос на наземные услуги также снижает их стоимость. Пассажиры тратят меньше времени на регистрацию и контроль безопасности. Ночные перелеты помогают организму легче адаптироваться к смене часовых поясов. Пассажиры спят во время полета, уменьшая стресс и последствия джетлага. Меньшая загруженность рейсов способствует более комфортному сну.

Ночные перелеты безопасны и экономичны. Они помогают организму быстрее адаптироваться к новому времени, позволяя начать день в новом месте.